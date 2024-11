La meteoròloga Gemma Puig parla clar: 'La DANA...'

En els darrers dies, la situació meteorològica a València ha captat l'atenció de la població i d'experts en meteorologia. A causa de la forta DANA que ha provocat intenses pluges i danys considerables a diverses zones. Diferents meteoròlegs han expressat les seves opinions sobre el fenomen i han debatut com els avisos d'alerta i la comunicació d'aquests esdeveniments podrien millorar per evitar sorpreses entre la població.

Aquestes declaracions han posat al focus la importància de preveure i comunicar adequadament aquest tipus d'esdeveniments extrems. La DANA no és un fenomen relativament nou; de fet, sol passar en certes èpoques de l'any quan l'aire fred es queda atrapat en nivells alts de l'atmosfera. Això provoca tempestes intenses en zones específiques.

Les autoritats meteorològiques, com ara l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), havien emès avisos previs a l'arribada de la DANA. Tot i això, l'esdeveniment ha suscitat crítiques per la falta d'efectivitat en la comunicació d'aquests avisos a temps, fet que va generar confusió i sorpresa en la població afectada.

Gemma Puig i la previsió de la DANA

Gemma Puig, meteoròloga de reconeguda trajectòria a Catalunya, ha parlat recentment sobre aquest seriós tema, aportant força claredat i ressaltant els aspectes que van complicar la situació a València. Segons Puig, la DANA estava prevista amb uns quants dies d'anticipació, i es van emetre avisos importants. Que advertien sobre la possibilitat de pluges de fins a 200 litres per metre quadrat, una xifra suficient per causar inundacions i danys greus.

Tot i això, Gemma Puig explica que les dificultats de comunicació i la naturalesa impredictible dels embassaments d'aire fred van fer que la població no rebés aquests avisos a temps. "El problema no és només la previsió, sinó també com aquests avisos arriben a la població", va afirmar la meteoròloga.

Assenyalant que encara que es van llançar alertes grogues i posteriorment vermelles, aquestes no es van difondre adequadament a nivell local. Aquest desfasament entre els pronòstics emesos i la capacitat de la gent de preparar-se va ser totalment clau perquè l'esdeveniment climàtic tingués un impacte tan considerable a la zona.

| TV3

Per a Puig, la situació no només reflecteix una fallada en la transmissió dels avisos. Sinó que a més posa en relleu com és de complicat predir amb precisió on afectaran les pluges més intenses.

Tot i que les agències meteorològiques poden anticipar grans precipitacions, definir les àrees exactes on es concentraran segueix sent un desafiament. Especialment en fenòmens com la DANA, que solen estancar-se en determinades regions sense moure's.

En les seves declaracions, Gemma Puig també va destacar que encara que les pluges van superar àmpliament els 200 litres inicialment previstos. Aquesta quantitat ja suposa un risc important a qualsevol zona, capaç de provocar danys considerables en infraestructures i habitatges. Aquest tipus d'episodis extrems, cada cop més freqüents a causa dels canvis climàtics, requereixen una comunicació eficient i directa perquè la població estigui informada i actuï amb antelació.

Les paraules de Gemma Puig han revifat el debat sobre la importància d'una coordinació més eficaç entre els serveis de meteorologia i els canals de comunicació cap a la població. Especialment quan es tracta de fenòmens meteorològics extrems que poden tenir conseqüències greus.