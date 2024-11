El motiu pel qual ahir no es va emetre 'Vosaltres mateixos' d'Andreu Buenafuente

Sens dubte el retorn d'Andreu Buenafuente a TV3 està sent molt ben rebut per part de l'audiència catalana, que setmanalment esperen el programa d'humor amb molt d'entusiasme. 'Vosaltres mateixos' ha estrenat aquesta temporada de tardor la seva segona temporada a la cadena de televisió pública catalana, i el còmic català està sent una de les sensacions. Cada dilluns podem gaudir d'un nou episodi en horari de 'Prime Time', on Buenafuente amb un gran equip, ens treuen molts somriures per començar la setmana amb energia.

L'espai d'humor caracteritza sobretot la naturalitat i la improvisació, a través d'un presentador com Andreu més que experimentat per moure's en diferents formats. El públic i els convidats són els protagonistes, amb persones amb habilitats insòlites i personatges amb una personalitat única amb ganes de ser escoltats per l'audiència catalana. A més, com no pot ser d'una altra manera, l'espai d'Andreu està marcat pels grans monòlegs que sempre agrada el públic.

Ahir, però, l'audiència no va poder gaudir d'aquest programa, ja que a través de les seves xarxes socials, TV3 va llançar un comunicat informant-ne de la suspensió.

El canvi de darrera hora

TV3 va anunciar a les seves xarxes socials un canvi en la seva programació a causa de recomanacions de seguretat emeses per Protecció Civil. En un comunicat publicat al compte de X (Twitter), la cadena de televisió pública catalana va informar que l'emissió del programa 'Vosaltres Mateixos', programada per a aquella nit, va ser cancel·lada. La decisió es va prendre en resposta a les mesures preventives que Protecció Civil va implementar a les comarques del Barcelonès i Baix Llobregat, zones afectades per condicions climàtiques que requerien una precaució especial.

La modificació a la programació va implicar que, en lloc del programa 'Vosaltres Mateixos', TV3 va emetre els dos últims capítols de la sèrie 'Cites Barcelona'. Oferint així una alternativa d'entreteniment per als seguidors del canal. Al tuit, 3Cat va agrair la comprensió dels seus espectadors, que hauran d'esperar a una propera data per gaudir del programa cancel·lat.

Aquesta decisió va subratllar la importància que el canal atorga a la seguretat del seu equip i col·laboradors, i va demostrar el compromís amb l'audiència en seguir les directrius de Protecció Civil. En situacions on la seguretat es converteix en prioritat, és habitual que les cadenes de televisió modifiquin els plans per minimitzar riscos. En aquest cas, la precaució davant de possibles incidències va ser clau per a la cancel·lació de l'enregistrament.

A més, aquesta decisió no els va sortir del tot malament, ja que la sèrie que van emetre al seu lloc va tenir uns grans números d'audiència. Aquesta alteració de la programació habitual no els va fer caure en números, i els dos últims episodis de 'Cites Barcelona' van acabar amb unes grans dades. El primer dels capítols va tenir un total de 239.000 espectadors i una quota de pantalla del 12,9%, mentre que el segon episodi va baixar amb 147.000 i un 11% de share.