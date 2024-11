Elena Gadel fa 42 anys i emociona dedicant una cançó a la seva mare a TV3

Els dies i la vida passen; i ho fan sense pietat. Així ho demostra, per exemple, que aquella jove catalana que va enamorar a la segona edició d'Operación Triunfo, el 2002, ja hagi arribat als 42; ho va fer dimarts passat 29 d'octubre. Això sí, encara que ja té més anys que Catalunya comarques, la vivacitat, l'alegria i el bon rotllo es mantenen intactes i igual d'admirables que quan en tenia 20.

Per celebrar la seva 42a volta al Sol, Elena Gadel va anar a un dels nous espais de TV3, La Selva, on primer va ser entrevistada. Després de la xerrada i abans de marxar, li van permetre una breu actuació en què es va voler recordar de la seva mare i ens va meravellar amb el seu tema MAMA. Una cançó que va definir de la següent manera: "Un cant a la meva mare com a àvia. A la meva filla com a néta. Un cant a la mirada de la més gran de tres generacions. Un amor incondicional. Tres dones, tres generacions que es miren, es saben i es volen. Incondicionalment.

Si bé és cert que Elena Gadel està més centrada ara en la seva carrera com a actriu, de tant en tant ens delecta amb les seves publicacions musicals. Sense anar més lluny, fa poc va celebrar un gran èxit amb Lobo, una de les seves cançons més trencadores els darrers anys.

Aquesta és la lletra de la cançó MAMA

Deixa que et canti baixet

Que Maria dorm.

Deixa que et canti a l'orella

que la meva filla dorm



Emporta't les claus

I tanca bé la porta

Que demà Déu sap

Tornaràs a entrar per ella



Descansa, torna rauda,

Que t'espera Maria,

Sang de la teva sang,

Filla de la teva filla



Vine a cuidar la teva néta

Incondicional

Ningú se t'assembla

A la teva forma d'estimar

A tenir cura de la nena

La nena de la casa

Doncs a bonica i bella

Ningú la guanya.



Tu la flames

“La teva vida”

I no entenc tal desvergonyiment

Com abandones la meva

Deixant la teva filla de costat



Se't perdona, àvia Elisa,

Estimar Maria és inevitable

Amb el seu cosset de nena

Més la seva ànima són adorables



Vine a cuidar la teva néta

Incondicional

Ningú se t'assembla

A la teva forma d'estimar

A tenir cura de la nena

La nena de la casa

Doncs a bonica i bella

Ningú la guanya.



Posa el comptador a 0

Que ben aviat,

El món sencer,

Podrà tornar a abraçar-se



Vine a cuidar la teva néta

Incondicional

Ningú se t'assembla

A la teva forma d'estimar

A tenir cura de la nena

La nena de la casa

Doncs a bonica i bella

Ningú la guanya.