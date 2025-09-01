Meghan Markle se hace fuerte en California y revela el secreto de la familia Windsor

Meghan Markle ha vuelto a demostrar que en California goza de una libertad que en Reino Unido no tenía. En Estados Unidos, la duquesa de Sussex ha ido ganando fuerza y confianza para relatar cómo era su vida con la familia Windsor. En su última aparición en el programa The Circuit, Meghan ha revelado el secreto de su pasado con la Familia Real británica.

Una vez más, la mujer de Harry ha puesto en el foco a su familia política y los problemas que arrastraba con ellos en Inglaterra. Meghan incide en el aspecto más cuestionable de los Windsor y lo que motivó su salida de la institución.

Meghan Markle revela el secreto más turbio de la familia Windsor

Meghan Markle se encuentra en plena promoción de la segunda temporada de su programa Con amor, Meghan. Esto le ha llevado a recorrer algunas de las cadenas de televisión de Estados Unidos regalando jugosos titulares. Uno de ellos guarda relación, cómo no, con su pasado en la familia Windsor.

El programa de The Circuit ha sido testigo de la última polémica revelación que Meghan ha hecho sobre el secreto de su familia política. Concretamente, Markle destacó cómo el rígido protocolo de los Windsor le obligó a ocultar su verdadero color de piel. “Tenía que usar medias color piel, eso no era propio de mí, sentía que era un poco falso”, ha relatado en directo.

Ella lo describió con una mezcla de humor e incredulidad, pero incidió, de nuevo, en un aspecto turbio de la Familia Real británica. No es la primera vez que Meghan afirma haber sentido que sus orígenes mestizos no fueron bien recibidos en la institución. Ahora, vuelve a ponerlo de relieve desvelando este secreto y cómo se sentía ante esta exigencia de protocolo de los Windsor.

En ese entorno, el vestuario no es solo moda, es señal de obediencia. A Meghan no la permitían expresarse como hubiera querido y esto acabó haciendo mella en ella. Durante esa época, solía evitar los colores llamativos y quedarse en tonos beige, camel o blanco.

Según recordó, no quería destacar y buscaba encajar sin que nadie la señalara. “Hace unos años era diferente, no podía ser como soy ahora”, confesó a la presentadora Emily Chang.

Meghan Markle se aleja por completo de la familia Windsor

En medio de la posible reconciliación entre Harry y el rey Carlos III, Meghan ha asestado un nuevo golpe a la familia Windsor. Con estas últimas declaraciones sobre su pasado en la Casa Real británica rompe por completo con su familia política.

Sobre todo, porque vuelve a poner sobre la mesa las reticencias que, supuestamente, suscitaron su color de piel. Aunque calificó su testimonio de “ejemplo tonto”, es inevitable que todo el mundo mire ahora a la familia Windsor.

Meghan usó el suceso de las medias para dejar claro que ahora “estoy siendo yo misma”. “Ahora puedo vestirme de la manera que quiero y decir las cosas que son verdad”, añadió durante la entrevista. “Además de aparecer públicamente de manera auténtica, sintiéndome cómoda en mi propia piel”, insistió.

Desde que ella y Harry decidieron dar un paso atrás de la realeza en 2020, su vida cambió radicalmente. Ahora se muestra libre de reglas sobre qué vestir o cuándo expresarse, ya no hay medias impuestas, ni debe taparse para cumplir expectativas ajenas. En California, donde vive ahora, se ha hecho fuerte y ha adoptado un estilo relajado, natural, y mucho más fiel a ella misma.

“Siento que no necesito demostrar nada”, sentenció, celebrando haberse alejado de la rigidez de la familia Windsor. Meghan ha demostrado que su pasado ha quedado atrás y que no está dispuesta a poner de nuevo en jaque su libertad.