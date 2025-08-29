Meghan Markle fa una confessió que posarà la pell de gallina al rei Carles III

Una vegada més, Meghan Markle ha acaparat titulars amb una declaració que posa de relleu la seva complicada relació amb la Família Reial britànica. La duquessa de Sussex ha compartit detalls sobre la seva experiència com a membre actiu de la reialesa, deixant entreveure tensions que molts desconeixien. La seva confessió ha deixat perplex el rei Carles III i ha generat un gran rebombori entre qui segueix de prop la monarquia.
Durant una entrevista al podcast The Circuit, Meghan s'ha referit al seu temps a la família reial britànica i a les estrictes normes de vestimenta que havia de complir. Segons ha explicat, la pressió per adherir-se a protocols específics afectava directament la seva expressió personal. L'esposa del príncep Harry ha insistit que aquestes exigents regles li impedien mostrar-se tal com era, limitant fins i tot aspectes tan bàsics com l'elecció de les seves mitges.
Markle ho ha resumit dient que “no podia ser tan expressiva” durant els seus compromisos reials. En concret, ha esmentat que havia de portar mitges color pell de manera constant, una cosa que li semblava “poc autèntica” i que contrastava amb la seva personalitat. Aquesta confessió, de manera indirecta, posa en un compromís el rei Carles III en qüestionar la rigidesa del protocol reial.
Meghan Markle revela com va adaptar el seu estil per encaixar a la Família Reial
La duquessa ha explicat que la seva vestimenta durant aquell temps era acuradament pensada per no eclipsar membres de rang superior, com Kate Middleton o la difunta reina Isabel II. Meghan ha admès que optava per tons apagats i discrets, com camel, beix o blanc, per integrar-se sense destacar massa. Amb les seves pròpies paraules ha reconegut que “no m'imaginava unint-me a aquesta família sense fer tot el possible per encaixar”.
Els experts han recordat que la seva elecció de mitges color pell el 2018 va causar rebombori, ja que es va discutir si responia a un protocol tàcit o a una elecció personal. Meghan ha mantingut sempre que es tractava d'un intent d'integrar-se sense cridar l'atenció, evitant conflictes dins la Família Reial. Aquest detall ha tornat a posar de relleu la tensió que existia darrere de l'aparent perfecció dels seus compromisos oficials.
La llibertat actual de Meghan Markle contrasta amb les restriccions sota la mirada del rei Carles III
Meghan ha subratllat que, gràcies a la seva independència actual i a projectes com With Love, Meghan, pot finalment presentar-se de manera orgànica i autèntica. Així mateix, ara se sent còmoda a la seva pròpia pell i que les seves decisions de moda reflecteixen la seva veritable personalitat. La diferència amb el passat és tan marcada que la duquessa ho va qualificar d'un canvi alliberador i necessari.
Finalment, la confessió de Meghan Markle revela com la vida a la reialesa podia limitar fins i tot els gestos més mínims d'autenticitat. La duquessa ha deixat clar que la pressió per complir expectatives rígides afectava tant la seva imatge com la seva comoditat personal. Aquest testimoni no només incomoda el rei Carles, sinó que també revela com poden arribar a ser d'estrictes les normes dins la institució.