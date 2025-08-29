Meghan Markle hace una confesión que pondrá los pelos de punta al rey Carlos III

Una vez más, Meghan Markle ha acaparado titulares con una declaración que pone de relieve su complicada relación con la Familia Real británica. La duquesa de Sussex ha compartido detalles sobre su experiencia como miembro activo de la realeza, dejando entrever tensiones que muchos desconocían. Su confesión ha dejado perplejo al rey Carlos III y ha generado gran revuelo entre quienes siguen de cerca a la monarquía.

Durante una entrevista en el podcast The Circuit, Meghan se ha referido a su tiempo en la familia real británica y a las estrictas normas de vestimenta que debía cumplir. Según ha explicado, la presión para adherirse a protocolos específicos afectaba directamente su expresión personal. La esposa del príncipe Harry ha insistido en que estas exigentes reglas le impedían mostrarse tal y como era, limitando incluso aspectos tan básicos como la elección de sus medias.

Markle lo ha resumido en que “no podía ser tan expresiva” durante sus compromisos reales. En concreto, ha mencionado que debía usar pantimedias color piel de manera constante, algo que le parecía “poco auténtico” y que contrastaba con su personalidad. Esta confesión, de forma indirecta, ponen en aprietos al rey Carlos III al cuestionar la rigidez del protocolo real.

Meghan Markle revela cómo adaptó su estilo para encajar en la Familia Real

La duquesa ha explicado que su vestimenta durante ese tiempo era cuidadosamente pensada para no eclipsar a miembros de mayor rango, como Kate Middleton o la fallecida reina Isabel II. Meghan ha admitido que optaba por tonos apagados y discretos, como camel, beige o blanco, para integrarse sin destacar demasiado. En sus propias palabras, ha reconocido que “no me imaginaba uniéndome a esta familia sin hacer todo lo posible por encajar”.

Los expertos han recordado que su elección de medias color piel en 2018 causó revuelo, ya que se discutió si respondía a un protocolo tácito o a una elección personal. Meghan ha mantenido siempre que se trataba de un intento de integrarse sin llamar la atención, evitando conflictos dentro de la Familia Real. Este detalle ha vuelto a poner de relieve la tensión que existía detrás de la aparente perfección de sus compromisos oficiales.

La libertad actual de Meghan Markle contrasta con las restricciones bajo la mirada del rey Carlos III

Meghan ha subrayado que, gracias a su independencia actual y a proyectos como With Love, Meghan, puede finalmente presentarse de manera orgánica y auténtica. Asimismo, ahora se siente cómoda en su propia piel y que sus decisiones de moda reflejan su verdadera personalidad. La diferencia con el pasado es tan marcada que la duquesa lo calificó como un cambio liberador y necesario.

Finalmente, la confesión de Meghan Markle revela cómo la vida en la realeza podía limitar incluso los gestos más mínimos de autenticidad. La duquesa ha dejado claro que la presión por cumplir expectativas rígidas afectaba tanto su imagen como su comodidad personal. Este testimonio no solo incomoda al rey Carlos, sino que también revela lo estrictas que pueden llegar a ser las normas dentro de la institución.