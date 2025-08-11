Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Primer pla de Meghan Markle amb expressió seriosa i cabells foscos recollits
Meghan Markle fa anys en un moment de la seva vida ple d'incertesa | Grok
Gent

Meghan Markle (44 anys) rep un missatge que deixarà en suspens la família Windsor

Surt a la llum el que podria redefinir per sempre el paper de Meghan Markle en el cercle proper dels Windsor

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Meghan Markle i el príncep Harry han après a navegar les onades mediàtiques que acompanyen cada pas que fan. Entre rumors i titulars, mantenen una imatge unida i estable. La seva vida a Califòrnia els ha permès construir un entorn on prioritzen els seus fills i projectes personals.

Per a ells, l'equilibri entre l'esfera privada i l'exposició pública és una estratègia tan calculada com necessària per preservar el seu benestar familiar. Però planificant tot com ells volen i no de la manera imposada pels protocols.

Meghan Markle i el príncep Harry vestits de manera formal, tots dos somrient i caminant junts, ella està saludant amb la mà.
Meghan Markle ha celebrat el seu aniversari el 4 d’agost | Europa Press

Una celebració en clau íntima

El 4 d'agost, Meghan va celebrar els seus 44 anys. Va estar acompanyada per Harry, Archie, Lilibet, la seva mare i amics propers en un ambient relaxat. Les especulacions de crisi matrimonial van quedar enrere i la parella sembla haver recuperat la calma que buscava des de la seva mudança.

Tanmateix, no va passar desapercebut que la Família Reial britànica no va enviar cap salutació pública. Fa molt de temps que Meghan no rep targetes ni salutacions de la reialesa britànica. L'absència de felicitacions i missatges va marcar la diferència amb el que va passar en l'últim aniversari de Harry.

Dona bufant una espelma en un pastís decorat amb flors grogues en un restaurant elegant
Meghan Markle ha celebrat el seu aniversari només amb la seva família i els amics més propers | Instagram, @meghan

Èxits i reptes professionals de Meghan Markle

En l'àmbit professional, Meghan viu un moment de contrastos. Continua treballant en la seva marca personal i en produir cada dia més novetats. La seva marca As Ever continua creixent i els seus productes solen exhaurir-se en poques hores.

D'altra banda, tot apunta que el seu contracte amb Netflix no serà renovat al setembre, perquè els resultats no van assolir les expectatives inicials. Tot i que la plataforma continuarà vinculada com a sòcia d'As Ever, els nous acords serien puntuals i de menor abast que els signats en el passat.

Dues dones somriuen en un esdeveniment formal, una d’elles porta un conjunt verd amb barret a joc i l’altra vesteix de blanc.
Lluny ha quedat l'època en què Meghan formava part dels Windsor | X, @RoyalFamily

Harry i la possibilitat d'un acostament

En paral·lel, els experts reials assenyalen que Harry estaria “desesperat” per reprendre la relació amb Carles III, a qui no veu des del febrer de 2024. Mitjans britànics apunten que, després de diverses reunions privades, podria obrir-se una oportunitat per a un canvi de rumb familiar.

Meghan afronta les crítiques amb un somriure i manté el focus en la seva família i projectes. “Es nota que no vol que res enterboleixi els seus moments personals”, assenyalen persones properes. El silenci institucional i la possible ruptura amb Netflix aporten incertesa a un any complex per a Meghan i el príncep Harry.

➡️ Gent