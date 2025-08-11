Meghan Markle (44 anys) rep un missatge que deixarà en suspens la família Windsor

Meghan Markle i el príncep Harry han après a navegar les onades mediàtiques que acompanyen cada pas que fan. Entre rumors i titulars, mantenen una imatge unida i estable. La seva vida a Califòrnia els ha permès construir un entorn on prioritzen els seus fills i projectes personals.
Per a ells, l'equilibri entre l'esfera privada i l'exposició pública és una estratègia tan calculada com necessària per preservar el seu benestar familiar. Però planificant tot com ells volen i no de la manera imposada pels protocols.
Una celebració en clau íntima
El 4 d'agost, Meghan va celebrar els seus 44 anys. Va estar acompanyada per Harry, Archie, Lilibet, la seva mare i amics propers en un ambient relaxat. Les especulacions de crisi matrimonial van quedar enrere i la parella sembla haver recuperat la calma que buscava des de la seva mudança.
Tanmateix, no va passar desapercebut que la Família Reial britànica no va enviar cap salutació pública. Fa molt de temps que Meghan no rep targetes ni salutacions de la reialesa britànica. L'absència de felicitacions i missatges va marcar la diferència amb el que va passar en l'últim aniversari de Harry.
Èxits i reptes professionals de Meghan Markle
En l'àmbit professional, Meghan viu un moment de contrastos. Continua treballant en la seva marca personal i en produir cada dia més novetats. La seva marca As Ever continua creixent i els seus productes solen exhaurir-se en poques hores.
D'altra banda, tot apunta que el seu contracte amb Netflix no serà renovat al setembre, perquè els resultats no van assolir les expectatives inicials. Tot i que la plataforma continuarà vinculada com a sòcia d'As Ever, els nous acords serien puntuals i de menor abast que els signats en el passat.
Harry i la possibilitat d'un acostament
En paral·lel, els experts reials assenyalen que Harry estaria “desesperat” per reprendre la relació amb Carles III, a qui no veu des del febrer de 2024. Mitjans britànics apunten que, després de diverses reunions privades, podria obrir-se una oportunitat per a un canvi de rumb familiar.
Meghan afronta les crítiques amb un somriure i manté el focus en la seva família i projectes. “Es nota que no vol que res enterboleixi els seus moments personals”, assenyalen persones properes. El silenci institucional i la possible ruptura amb Netflix aporten incertesa a un any complex per a Meghan i el príncep Harry.