Remuntada de Llucià Ferrer a TV3: Així entra al TOP 5

No totes les històries d'èxit televisiu sorgeixen després de grans campanyes o polèmiques inesperades. El que atrapa l'audiència és la constància d'un format, el rostre reconeixible i proper d'un presentador. I tot això ho té Llucià Ferrer.

El periodista és una figura consolidada a la pantalla petita, acaba de signar una remuntada espectacular al capdavant d'Atrapa'm si pots. Estem parlant d'un dels programes que més alegries està donant a TV3 en aquest estiu de 2025, marcat per la manca d'estrenes i un consum televisiu menys intens.

L'estratègia d'estiu de TV3: estabilitat davant la competència

En un context en què moltes cadenes opten per experiments o recanvis d'última hora, TV3 ha preferit no córrer riscos i apostar per una graella estable. Els grans informatius de la cadena, el Telenotícies migdia i el Telenotícies vespre, continuen sent el motor d'audiència, acaparant xifres que freguen el 25% de quota de pantalla. Tanmateix, la sorpresa d'aquest estiu rau en els programes d'entreteniment que completen el TOP 5 del més vist.

| TV3, XCatalunya

Llucià Ferrer ha aconseguit que Atrapa'm si pots no només resisteixi la calor estival, sinó que es consolidi com un dels referents a les tardes catalanes. Amb una audiència de gairebé 190.000 espectadors i un 16,7% de share, el concurs demostra que la senzillesa del format i la complicitat del seu presentador són la millor recepta.

Atrapa'm si pots ha aconseguit superar el seu màxim rival. Un rival molt fort. Estem parlant de Pasapalabra. El concurs d'Antena 3 presentat per Roberto Leal era, fins fa poc, imbatible.

Un presentador amb tirada: les claus de l'èxit de Llucià Ferrer

Més enllà de les xifres, el que crida l'atenció a les xarxes socials és l'afecte dels seguidors cap a Llucià Ferrer. En plataformes com X (abans Twitter) abunden els missatges que elogien el seu bon humor, la seva capacitat d'improvisar i el to familiar amb què tracta els concursants.

| TV3, XCatalunya

La naturalitat de Ferrer ha estat un factor clau per mantenir l'interès, fins i tot en les setmanes en què l'oferta televisiva es redueix a reposicions i fórmules ja conegudes.

El mateix Ferrer ha compartit en alguna ocasió què significa per a ell liderar un dels concursos estrella de la televisió pública catalana. Les seves declaracions recents, sempre cuidades i sense excessos, solen incidir en la importància de l'equip i en el suport que sent d'una audiència fidel, que l'acompanya des de fa temporades.

Alegria a TV3

La remuntada d'Atrapa'm si pots no ha passat desapercebuda al si de TV3. Fonts properes a la direcció de la cadena han destacat la importància de comptar amb presentadors com Llucià Ferrer. Ells aconsegueixen mantenir l'essència de la televisió pública i atreure públics de diferents generacions.

| TV3, XCatalunya

L'estabilitat que aporta el format es percep en sèries com Downton Abbey o Els Durrell, que, juntament amb els informatius, són claus en el lideratge de TV3.