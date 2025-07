Máxima felicidad: un testigo confirma el notición de Selena Gomez y Meryl Streep

El rumor sobre una posible colaboración entre Selena Gomez y Meryl Streep en El diablo viste de Prada 2 ha comenzado a ganar fuerza en redes sociales. Unas primeras imágenes captadas en un set de grabación han despertado la ilusión de sus seguidores. Este notición ha generado una gran expectación en torno a qué papel podría interpretar Selena junto a la legendaria Meryl en esta secuela tan esperada.

Desde hace meses, los fanáticos de la icónica película de 2006 esperan novedades sobre la continuación de esta historia. La posibilidad de que Selena Gomez forme parte del elenco aporta un nuevo aire de entusiasmo. Sin embargo, las imágenes filtradas no han sido confirmadas como pertenecientes al rodaje, sino que podrían estar relacionadas con la serie Only Murders in the Building, en la que Selena participa.

| Europa Press

Un testigo cercano al rodaje ha confirmado que existe un interés real en contar con Selena para esta producción. Además, la fuerte amistad entre Selena Gomez y Meryl Streep, protagonista indiscutible del clásico cinematográfico, ha avivado las expectativas. Recordemos que Meryl ha participado en la serie de Selena, lo que ha reforzado sus lazos profesionales y personales.

Selena Gomez y Meryl Streep: una amistad que abre puertas a nuevos proyectos

Esta conexión entre ambas artistas podría facilitar una colaboración especial en la película, tal y como apuntan diversos rumores. Además, La actriz mantiene buena relación con otras figuras del reparto, como Emily Blunt, lo que añade más peso a su presencia en proyectos de gran impacto. La integración de Selena en un proyecto así significaría un salto importante en su carrera.

En eventos recientes, se les ha visto a Selena y Emily Blunt juntas en varias ocasiones, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Selena incluso compartió en sus redes sociales una fotografía con Emily, demostrando una amistad que podría abrir puertas para futuras colaboraciones. Estas conexiones convierten el rumor en algo plausible y muy esperado.

Selena Gomez y Meryl Streep, dos generaciones del cine, podrían protagonizar una colaboración histórica

A pesar del entusiasmo, ni la producción ni los representantes de Selena Gomez han hecho declaraciones oficiales que confirmen su participación. Por tanto, su aparición en El diablo viste de Prada continúa siendo un rumor que genera expectativa, pero que aún debe ser confirmado. La prudencia se mantiene mientras los fans siguen atentos a cualquier novedad.

Lo que sí parece claro es que la presencia de Selena Gomez junto a Meryl Streep en esta película sería un momento histórico para ambos. La mezcla de talento, generaciones y estilos podría dar lugar a un resultado memorable. Hasta entonces, habrá que esperar a que las fuentes oficiales aclaren el futuro de esta esperada colaboración.