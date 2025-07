Màxima felicitat per a Guti i la seva dona, Romina Belluscio: es confirma la gran notícia

Guti i la seva dona, Romina Belluscio, travessen un moment especialment feliç després de conèixer una declaració inesperada. La sorpresa va tenir lloc al programa Fiesta, on un dels seus protagonistes familiars va acaparar totes les mirades. Zayra Gutiérrez, la filla que l'exfutbolista va tenir amb Arancha de Benito, va fer un pas endavant que podria canviar per sempre la seva història personal.

Tot i que la notícia es va revelar de manera espontània, el cert és que l'ambient al plató va canviar de seguida. L'emoció de les seves paraules hauria generat un clima d'il·lusió per a Guti i Romina, amb qui Zayra manté una relació cada cop més propera. Què ha passat realment per provocar una reacció tan forta a la família?

| Europa Press, xcatalunya.cat

Zayra Gutiérrez expressa el seu desig de casar-se amb el seu xicot, Miki Mejías, en ple directe

Tot va començar amb una intervenció aparentment innocent. Zayra va acudir al programa Fiesta per fer-se un canvi de look, sense imaginar que acabaria acaparant titulars. Durant el seu pas per l'espai, la jove es va mostrar relaxada i espontània, quelcom que, pel que sembla, va propiciar una declaració sense filtres.

La gran notícia que hauria omplert d'alegria Guti i Romina es va produir quan Zayra Gutiérrez va parlar obertament de la seva vida sentimental. En ple directe i sense previ avís, la jove va expressar amb total naturalitat el seu desig de casar-se amb la seva parella, Miki Mejías, pare del seu fill i company des de 2021.

Tot i que no hi va haver proposta oficial, les seves paraules van ser una declaració en tota regla: "Estic bé, estic molt feliç. Em va molt bé. Estic completament enamorada del meu marit, però estic esperant l'anell", va confessar Zayra amb un somriure.

| Mediaset

"Potser, quan em vegi, m'ho demana", va assegurar immediatament. La frase no va passar desapercebuda pel presentador, César Muñoz, que va voler saber-ne més: "Tu estàs disposada a casar-te?", va preguntar sense embuts. "Sí, és clar", va respondre ella, sense dubtar.

Aquest "sí" va ressonar com una autèntica petició en directe. I va ser llavors quan la filla de Guti va anar un pas més enllà: "T'estimo molt i em vull casar amb tu ja. Li he dit que, si triga més de dos anys, l'hi demano jo, li estic donant marge".

Màxima felicitat per a Guti i la seva dona, Romina Belluscio amb la notícia de Zayra Gutiérrez

Aquest gest espontani hauria estat rebut amb especial emoció per Guti. Tot i que no s'ha pronunciat públicament, qui el coneix no dubta que aquesta confessió li haurà arribat molt endins. A més, Romina Belluscio també hauria acollit amb alegria aquesta notícia, reforçant encara més el vincle amb Zayra.

Amb el pas del temps, la relació entre Zayra i Romina ha deixat enrere qualsevol tensió inicial per transformar-se en una connexió d'afecte genuí. La model argentina ha demostrat en nombroses ocasions la seva implicació amb els fills de Guti, tant amb Zayra com amb el seu altre fill, Aitor. En més d'una aparició pública, se les ha vist còmplices i relaxades, compartint moments en família.

| Europa Press

És indubtable que la confessió de Zayra Gutiérrez ha deixat empremta, no només per la seva espontaneïtat, sinó pel que implica per al seu entorn familiar. Guti i Romina Belluscio haurien rebut amb emoció aquesta declaració d'amor, que parla del bon moment que viuen. Amb passos ferms, sinceritat i amor, tot apunta que la felicitat només acaba de començar per a la família