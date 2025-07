Máxima felicidad para Guti y su mujer, Romina Belluscio: se confirma la gran noticia

Guti y su mujer, Romina Belluscio, atraviesan un momento especialmente feliz tras conocerse una declaración inesperada. La sorpresa tuvo lugar en el programa Fiesta, donde uno de sus protagonistas familiares acaparó todas las miradas. Zayra Gutiérrez, la hija que el exfutbolista tuvo con Arancha de Benito, dio un paso adelante que podría cambiar para siempre su historia personal.

Aunque la noticia se reveló de forma espontánea, lo cierto es que el ambiente en el plató cambió de inmediato. La emoción de sus palabras habrían generado un clima de ilusión para Guti y Romina, con quien Zayra mantiene una relación cada vez más cercana. ¿Qué ha ocurrido realmente para provocar una reacción tan fuerte en la familia?

Zayra Gutiérrez expresa su deseo de casarse con su novio, Miki Mejías, en pleno directo

Todo comenzó con una intervención aparentemente inocente. Zayra acudió al programa Fiesta para realizarse un cambio de look, sin imaginar que terminaría acaparando titulares. Durante su paso por el espacio, la joven se mostró relajada y espontánea, algo que, al parecer, propició una declaración sin filtros.

La gran noticia que habría colmado de alegría a Guti y Romina se produjo cuando Zayra Gutiérrez habló abiertamente de su vida sentimental. En pleno directo y sin previo aviso, la joven expresó con total naturalidad su deseo de casarse con su pareja, Miki Mejías, padre de su hijo y compañero desde 2021.

Aunque no hubo propuesta oficial, sus palabras fueron una declaración en toda regla: "Estoy bien, estoy muy feliz. Me va muy bien. Estoy completamente enamorada de mi marido, pero estoy esperando el anillo", confesó Zayra con una sonrisa.

"Lo mismo, cuando me vea, me lo pide", aseguró inmediatamente. La frase no pasó desapercibida para el presentador, César Muñoz, que quiso saber más: "¿Tú estás dispuesta a casarte?", preguntó sin rodeos. "Sí, claro", respondió ella, sin titubear.

Ese "sí" resonó como una auténtica petición en directo. Y fue entonces cuando la hija de Guti fue un paso más allá: "Te quiero mucho y me quiero casar contigo ya. Le he dicho que, como tarde más de dos años, se lo pido yo, le estoy dando margen".

Máxima felicidad para Guti y su mujer, Romina Belluscio con la noticia de Zayra Gutiérrez

Este gesto espontáneo habría sido recibido con especial emoción por Guti. Aunque no se ha pronunciado públicamente, quienes le conocen no dudan de que esta confesión le habrá llegado muy dentro. Además, Romina Belluscio también habría acogido con alegría esta noticia, reforzando aún más el vínculo con Zayra.

Con el paso del tiempo, la relación entre Zayra y Romina ha dejado atrás cualquier tensión inicial para transformarse en una conexión de cariño genuino. La modelo argentina ha demostrado en numerosas ocasiones su implicación con los hijos de Guti, tanto con Zayra como con su otro hijo, Aitor. En más de una aparición pública, se las ha visto cómplices y relajadas, compartiendo momentos en familia.

Es indudable que la confesión de Zayra Gutiérrez ha dejado huella, no solo por su espontaneidad, sino por lo que implica para su entorno familiar. Guti y Romina Belluscio habrían recibido con emoción esta declaración de amor, que habla del buen momento que viven. Con pasos firmes, sinceridad y amor, todo apunta a que la felicidad solo acaba de comenzar para la familia.