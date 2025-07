Juan Höhr, el xef que va atendre la princesa Leonor trenca el seu silenci: 'És una...'

per Alba Fabián

La visita de la princesa Leonor a Cadis ha deixat més d'una imatge per al record. Una d'elles, la que l'ha mostrat al costat del xef Juan Höhr al restaurant Salicornia, ha cridat especialment l'atenció. Fins ara no s'havia sabut com havia transcorregut aquella trobada, però el cuiner ha decidit explicar finalment els detalls.

Höhr ha parlat per primera vegada per a Lecturas sobre aquell dia i ha revelat com ha viscut l'arribada de l'hereva al tron. Segons les seves paraules, Leonor ha estat “com una més, totalment integrada, rient, amb una innocència absoluta, sense preocupació de semblar aclaparada”. Aquesta descripció ha desmuntat qualsevol idea de rigidesa o protocol excessiu en el seu comportament.

| Europa Press

El dinar ha tingut lloc al bell mig de Cadis, molt a prop del port on estava ancorat el vaixell escola Juan Sebastián Elcano. La princesa hi ha acudit acompanyada de diversos guardiamarines i alguns pares, en un ambient relaxat i natural. La reserva, segons el xef, ha estat tan discreta que al principi ha pensat que es tractava d'una broma.

Una actitud inesperada a la taula amb la princesa Leonor

Un cop allà, Leonor s'ha mostrat propera i espontània durant tot el dinar. No hi ha hagut desplegaments ni formalitats excessives, només un grup de joves que han compartit taula i conversa. El cuiner ha assegurat que l'hereva ha transmès alegria i educació en cada gest.

El servei ha transcorregut amb normalitat, tot i que els temps han estat una mica ajustats per qüestions logístiques. Un dels comensals ha demanat que els plats sortissin més ràpid per poder tornar puntuals al vaixell. Tot i així, tots han gaudit del dinar i de l'ambient relaxat que s'ha generat al local.

| Europa Press

Höhr també ha recordat el moment en què s'ha acostat a la princesa per prendre nota de la seva comanda. Li ha dit que era un honor atendre-la, i ella ha respost amb un somriure i un gest d'agraïment. “Molt propera i humil”, ha insistit el xef en parlar d'aquell instant.

El gest de comiat de Leonor que quedarà en la memòria del xef

Abans de marxar, Leonor ha accedit a fer-se una foto amb ell sense posar cap pega. Ha posat dreta, amb una actitud amable i tranquil·la, mentre un dels seus escortes s'ha encarregat de capturar la imatge. Per a Juan Höhr, aquella foto ha estat un record especial d'una experiència que no oblidarà.

El cuiner ha explicat que no hi ha hagut cap protocol estricte ni tracte especial més enllà de la seguretat bàsica. La princesa s'ha comportat amb normalitat, mostrant la proximitat que tant s'ha destacat últimament en les seves aparicions. I això és precisament el que ha volgut destacar en compartir ara el que ha viscut: una hereva sense artificis, natural i alegre.

La imatge que s'ha projectat a Salicornia ha estat la d'una jove completament integrada en el seu grup, sense distàncies ni rigideses. El testimoni de Juan Höhr ha servit per il·lustrar com Leonor ha fet un pas més en el seu camí cap a la normalitat institucional. I ha deixat clar que sap conviure amb el càrrec sense perdre la frescor.