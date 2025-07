L'entorn de Kiko Matamoros i Makoke anuncia l'arribada d'un nadó molt inesperat

L'entorn familiar de Kiko Matamoros i Makoke s'ha vist embolicat en una autèntica revolució mediàtica després de conèixer-se una notícia inesperada. Una figura molt vinculada a tots dos, encara que allunyada del focus en els últims temps, ha decidit compartir públicament un missatge que ho canvia tot.

Amb un estil molt personal, la protagonista ha recorregut a les seves xarxes socials per donar a conèixer la notícia que ja ha despertat moltes reaccions. Les imatges han estat tan eloqüents com el text que les acompanyava. Què ha passat realment perquè tothom en parli?

| Europa Press, Mediaset, xcatalunya.cat, Canal Quickie

Estela Grande, exdona de Diego Matamoros, anuncia que està embarassada

Estela Grande ha anunciat que està embarassada a través d'un vídeo carregat d'emoció publicat al seu compte d'Instagram. Hi ha compartit moments íntims d'aquesta nova etapa al costat de la seva parella, el futbolista Juan Iglesias, amb qui manté una relació des de fa més de tres anys.

Per entendre el rebombori, cal tornar uns anys enrere i recordar una de les relacions que va omplir molts titulars: la de Diego Matamoros, fill de Kiko Matamoros, i Estela Grande. El seu romanç, el seu casament i la posterior ruptura van acaparar focus durant mesos.

Des de llavors, Estela ha seguit el seu camí de manera més discreta, centrada en la seva faceta com a model i allunyada dels platós. Tanmateix, aquesta inesperada publicació ha tornat a posar el seu nom a la primera línia mediàtica.

La publicació inclou imatges d'una ecografia i de la incipient panxa d'embarassada que ja se li nota. Tot acompanyat d'un missatge que ha commogut els seus seguidors. "A vegades creus que ja ho has sentit tot, que ja coneixes la profunditat d'estimar algú… i llavors, la vida et sorprèn", va escriure.

El detall més sorprenent de l'anunci ha arribat quan Estela ha revelat que està embarassada per partida doble. "Quan aquest batec es multiplica per dos… ja no hi ha paraules", escrivia emocionada. Així, ha desvelat que no espera un sol nadó, sinó que seran dos els fills que tindrà amb Juan Iglesias.

"Avui només vull dir-te com em sento d'afortunada, perquè serem pares. Dues vides que arriben per fer-nos més grans, més forts, més un. I tu, que ja eres la meva llar, ara també ets el pare dels nostres dos nadons", ha continuat a la seva emotiva carta.

Reaccions de les seves amigues famoses i el detall dels mitjons blaus

En qüestió de minuts, la publicació es va omplir de comentaris d'afecte. La seva amiga Alba Carrillo va ser una de les primeres a felicitar-la amb entusiasme: "No puc estar més feliç! Seré tieta! Us estimo molt". La complicitat entre totes dues, que es va forjar durant els seus anys a televisió, segueix intacta.

Altres companyes com Adara Molinero, Violeta Mangriñán i Rocío Camacho també van deixar missatges plens de tendresa. La mare d'Estela, per la seva banda, va comentar públicament com està de feliç per l'arribada dels seus dos nets. L'onada de suport ha estat unànime i reflecteix l'afecte que genera Estela dins i fora del focus mediàtic.

| Europa Press

Encara que Estela no ha confirmat encara el sexe dels nadons, alguns seguidors han interpretat un detall del vídeo com una pista. En una de les escenes s'hi aprecien dos parells de mitjons de color blau, cosa que ha donat peu a rumors sobre si podria estar esperant dos nens.

Tanmateix, la model no ha volgut donar més detalls per ara. Tampoc s'ha pronunciat sobre de quant temps està, cosa que alimenta encara més l'expectació. De moment, ha preferit deixar que el missatge emocional i el significat de l'anunci siguin els veritables protagonistes.

És indubtable que l'inesperat embaràs d'Estela Grande ha sacsejat completament l'entorn de Kiko Matamoros i Makoke, tornant la model al primer pla mediàtic. La seva dolça espera, compartida amb emotivitat, ha despertat l'afecte del públic i de cares molt conegudes. Continuarà Estela desvelant detalls d'aquesta doble aventura que promet canviar-li la vida?