Mary de Dinamarca reapareix amb els seus fills i fa una cosa que deixa el rei Frederic mut

Mary i Frederic de Dinamarca han reaparegut aquesta setmana a Gråsten i ho han fet amb una càlida i afectuosa benvinguda per part dels veïns de la gran localitat. La parella reial ha gaudit per segona vegada de les seves vacances en aquesta localitat del sud de Jutlàndia com a reis. L'acollida ha estat extraordinària

Aquesta visita ha tingut un component especial perquè els reis han arribat acompanyats dels seus fills: la princesa Isabella i el príncep Vincent. Tots dos han despertat gran simpatia entre els ciutadans. La seva presència ha reforçat el vincle entre la Corona i la comunitat local, ha estat un moment inoblidable per a la regió

Desenes de persones s'han acostat fins als voltants del Castell de Gråsten. Aquesta residència, utilitzada tradicionalment pels monarques danesos durant l'estiu, ha estat el centre de totes les mirades. A diferència de l'any anterior, no s'ha desplegat la catifa vermella, aquella cerimònia només va tenir lloc en la seva primera visita com a reis

La reina Mary de Dinamarca ha de córrer per estar al costat del rei Frederic

A la seva arribada, Frederic i Mary s'han aturat a conversar amb l'alcalde, Eric Lauritzen. Han intercanviat unes paraules en un ambient distès. Mary ha agraït amb entusiasme la càlida benvinguda de l'ajuntament i dels veïns

Just en aquell moment s'ha viscut una de les escenes més comentades del dia. Mentre saludava el públic, Mary s'ha quedat endarrerida. El rei i els seus fills han continuat caminant sense adonar-se'n

La reina ha hagut aleshores de sortir corrents per atrapar-los. Aquella petita cursa ha provocat somriures entre els presents. I ha estat precisament aquí quan tothom s'ha fixat en els seus peus

Mary ha corregut amb elegància, però també amb una certa destresa pel terreny irregular. Portava sandàlies de taló baix, que no eren les més còmodes per córrer. Les imatges han captat com la faldilla del seu vestit es movia al ritme dels seus passos

Mary de Dinamarca ha estat atacada per un insecte en el seu darrer acte amb el rei Frederic

Minuts després, s'ha produït un altre moment destacat. A les portes de l'Ajuntament, Mary s'ha sacsejat la faldilla

Segons han publicat els mitjans locals, una vespa l'ha picada. La seva reacció ha estat ràpida. Després d'aquell instant, ha entrat a l'edifici, mentre el seu marit la mirava amb preocupació

Sense cap dubte, tothom ha mirat els seus peus. Pel calçat, per l'esprint inesperat i per aquell gest espontani que ha humanitzat encara més la reina