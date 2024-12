Marta Minoves, la millor cuinera jove d'Europa i el plat que agradarà a Carles Porta

La cuinera catalana Marta Minoves ha guanyat l'European Young Chef Award 2024. La jove de 22 anys, representant de Catalunya a la 8a edició del certamen celebrat a Sicília (Itàlia) del 27 al 30 de novembre, s'ha aixecat amb el títol en guanyar per unanimitat del jurat el primer premi.

El plat guanyador “Honda Tor” és una actualització de la recepta “Interpretació de les patates emmascarades de la iaia Marta”, un plat tradicional de muntanya típic del Berguedà i que el març passat ja va fer destacar Minoves com a Millor Cuinera Jove de Catalunya a la 36a edició del concurs que es va celebrar a l' Escola d'hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT). L'establiment familiar de jove cuinera, la Fonda Tor, ha donat nom al plat guanyador.



"Volia mostrar el respecte que sento pel producte, per la meva terra i per la cuina catalana que m'ha llegat l'àvia, cuinera de l'Honda Tor. He fet un plat de tradició minera respectant l'essència de cuina d'aprofitament. Voldria acostar el jurat la cuina de muntanya catalana, que encara és desconeguda", ha destacat la guanyadora.

| ACN

Tor, la muntanya maleïda

Quan s'ha conegut el nom d'Honda Tor, els usuaris de xarxes socials han realitzat ràpidament els seus primers paral·lelismes. En primer lloc, com és lògic i com no pot ser d'una altra manera, han felicitat la xef. Després, han entrat de ple a l'altre significat de la paraula Tor. Els espectadors de TV3 i més concretament els espectadors de Crims, quan senten o llegeixen Tor, els ve un lloc molt concret. Un lloc que no té res a veure amb la cuina.

El director i creador d'aquest programa, Carles Porta, va investigar què havia passat en aquesta zona del Pallars, a tocar d'Andorra. Un poble de poques cases que va viure un conflicte entre dos personatges: Palanca i Sansa. Josep Montané Baró, 'Sansa', va ser declarat l'únic propietari de la muntanya el febrer del 1995. Va morir assassinat uns anys més tard, el juliol del 1995. Que cadascú en tregui les pròpies conclusions.