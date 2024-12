Enfonsat a First Dates quan la seva cita veu la 'casa' que està construint: 'És una...'

El restaurant de First Dates mai no deixa de sorprendre'ns amb moments divertits, inesperats o que desencadenen el debat en xarxes socials. Aquest programa, que ja és un clàssic de la televisió, ens torna a mostrar com n'és d'imprevisible l'amor quan es barregen personalitats molt diferents a la recerca d'una connexió especial.

En aquesta ocasió, els protagonistes van ser Bica, una netejadora romanesa de 36 anys, i Tomy, un guia de muntanya cordovès de 35. Tots dos van anar al programa amb l'esperança de trobar algú amb qui compartir la seva vida i, des del principi, semblava que tenien moltes coses en comú. Tant Bica com Tomy van declarar ser grans amants de la natura, de l'aire lliure i dels animals, cosa que els va permetre entaular una conversa fluida des del primer moment.

La cita va començar amb molt bon peu, i les coincidències entre ells anaven sorgint amb cada pregunta. Tomy, a més del seu treball com a guia de muntanya, va parlar sobre la seva passió pel camp i les tasques a la seva finca, cosa que va despertar molt d'interès a Bica, que comparteix un estil de vida similar. Tots dos van mostrar un gran entusiasme en parlar sobre passejades al camp, la connexió amb la natura i el seu amor pels animals, marcant una clara afinitat que feia pensar que l'èxit estava assegurat.

Tot i això, tot va fer un gir inesperat quan Tomy, volent impressionar Bica, va decidir ensenyar-li una foto de la casa que està construint a la seva finca. Allò que per a ell era un projecte en desenvolupament que representava el seu esforç i visió, per a Bica va ser una cosa completament diferent. En veure la imatge, ella va exclamar amb sorpresa: "Cony! Però si això sembla una barraca. Tomy, és una barraca".

| Cuatro

Tocat però no enfonsat

El comentari, dit sense malícia però amb total sinceritat, va deixar Tomy visiblement afectat. Tot i que va intentar justificar que encara estava en procés de construcció, no va poder evitar sentir-se una mica ferit per la reacció. Tot i això, en lloc de convertir aquest moment en un conflicte, tots dos van aconseguir reconduir la conversa.

Malgrat aquest incòmode episodi, la connexió entre tots dos va continuar creixent durant el sopar. Les rialles, les anècdotes sobre les seves vides i les nombroses coses en comú que seguien descobrint van aconseguir deixar enrere aquest moment de tensió. Tots dos van reconèixer que s'havien sentit molt còmodes durant la cita i que havien gaudit de la companyia de l'altre.

Al final del programa, va arribar el moment esperat de la decisió. Tant Bica com Tomy van coincidir que volien continuar coneixent-se fora del restaurant de Carlos Sobera. El comentari sobre la "xabola" va quedar com una anècdota que segurament recordaran entre rialles en el futur. Aquest episodi de First Dates demostra, una vegada més, que la connexió entre dues persones pot superar petits desacords. Encara que el camí cap a l'amor no sempre sigui perfecte, de vegades un simple comentari inesperat pot afegir un toc d'autenticitat i diversió a l'experiència.