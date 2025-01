Mario Picazo diu el que molts pensen sobre els incendis de Los Ángeles

per Sergi Guillén

L'última intervenció de Mario Picazo a les xarxes socials ha donat molt que parlar. El conegut meteoròleg va compartir una fotografia aèria d'un veïnat de Los Ángeles completament devorat per les flames. La imatge, per si mateixa impactant, il·lustra un greu problema que no només afecta Califòrnia.

Sinó a moltes altres zones dels Estats Units exposades a grans incendis. La vulnerabilitat de les construccions de fusta davant el foc i la manera en què aquest material amplifica els danys quan les flames es desfermen.

Contundent amb el seu missatge

En el seu tuit, Picazo destaca un detall que crida poderosament l'atenció. Mentre que les cases han quedat reduïdes a runes i cendres, els arbres que les envoltaven semblen haver resistit una mica més enmig del desastre. El contrast, a simple vista, qüestiona la fortalesa dels materials de construcció.

Habitualment emprats en la majoria de barris residencials nord-americans, en els quals es recorre en gran mesura a la fusta. Aquest recurs, si bé és econòmic i facilita l'edificació, presenta un desavantatge crucial en zones propenses a focs de gran magnitud: la seva elevada combustibilitat quan l'incendi assoleix temperatures extremes.

En molts estats de l'oest americà, inclosos Califòrnia, Oregon i Washington, la crisi climàtica ha intensificat la freqüència i la virulència dels incendis. Sovint impulsats per vents forts i períodes de sequera prolongats. Mario Picazo, que compta amb àmplia experiència cobrint fenòmens meteorològics extrems.

Apunta que les autoritats locals i estatals s'enfronten a un repte cada vegada més complex. Els veïnats antics i els de nova creació continuen apostant per la fusta com a base de les seves estructures. Aquest factor, sumat a la densitat poblacional i els patrons climàtics canviants, eleva exponencialment el risc que els focs s'expandeixin a gran velocitat.

Un desastre que obre un debat mediàtic

D'altra banda, la imatge compartida per Picazo i difosa a les xarxes socials també suggereix certes preguntes sobre les normes de construcció i els protocols de prevenció d'incendis. Molts usuaris s'han sumat al debat plantejant la possibilitat que adoptar materials més resistents al foc, com el formigó o el maó, podria mitigar una part dels danys.

Així mateix, alguns experts assenyalen la necessitat d'establir perímetres tallafocs o zones d'amortiment al voltant dels barris. Perquè els incendis forestals que s'inicien a la perifèria no arribin amb tanta facilitat a les zones residencials.

Malgrat la resistència parcial d'alguns arbres, és sabut que la vegetació també juga un paper crucial en la propagació de les flames. Sovint, els pins, eucaliptus o altres espècies poden encendre's amb rapidesa quan les brases floten impulsades pel vent. No obstant això, la fotografia mostra una realitat diferent: en aquest cas concret, moltes cases de fusta van ser pastura del foc abans que la vegetació contigua es veiés igualment afectada.