Mario Picazo alerta del canvi que arriba abans d'acabar 2024

per Sergi Guillén

Aquesta setmana ha estat marcada per temperatures suaus i cels relativament clars en bona part del país. Les gelades han estat escasses i els valors màxims han registrat xifres agradables per a finals de desembre. Canàries també ha gaudit d'un temps estable, encara que afectat per calitja en algunes illes.

No obstant això, les condicions meteorològiques estan a punt de canviar, segons ha advertit el meteoròleg Mario Picazo. A partir del cap de setmana, l'anticicló que ha dominat aquesta última part de l'any cedirà terreny. Aquest canvi portarà amb si una baixada de temperatures i l'aparició de boires persistents en diversos punts de l'interior peninsular.

Boira i vent, els protagonistes de l'interior peninsular

L'interior de la península continuarà sota la influència de boires denses, especialment a Castella i Lleó, Aragó i Catalunya. Aquestes boires, segons Picazo, seran més persistents en les valls i podran reduir la visibilitat de manera considerable. A més, podria haver-hi intervals de precipitacions aïllades en zones del nord, com Galícia i el Cantàbric, sense grans acumulats.

En els voltants de l'Estret de Gibraltar, el vent també serà notícia durant els pròxims dies. S'espera un flux continu que podria intensificar-se en determinats moments, creant dificultats per al trànsit marítim a la zona.

| Getty Images Pro

Canàries també estarà en el punt de mira, ja que la DANA que ha afectat l'arxipèlag deixarà episodis de pluja dispersa. Les illes orientals seran les més afectades, amb calitja persistent i episodis de vent moderat. A les illes occidentals, el temps serà una mica més estable, encara que les temperatures màximes superaran els 20 graus en diverses localitats.

Descens tèrmic generalitzat

Després de viure un Nadal amb temperatures gairebé primaverals, el descens tèrmic serà notable abans de finalitzar l'any. Segons els models meteorològics, les màximes i mínimes baixaran a tota la península. En ciutats com Madrid, Saragossa o Valladolid, les temperatures diürnes podran quedar-se per sota dels 10 graus.

Les gelades s'intensificaran en zones de l'interior, especialment a Conca, Ciudad Real i Albacete, on els termòmetres cauran per sota dels -2 graus. Al sud-est peninsular, els valors rondaran els 15 graus, amb un lleuger contrast respecte a la resta del país.

| Pexels, Oleg Magni

Un tancament d'any hivernal

L'últim cap de setmana de 2024 es perfila com un preludi a l'hivern meteorològic que s'espera al gener. Les boires seguiran dominant bona part de l'interior, mentre que les gelades nocturnes guanyaran protagonisme.

Les pluges, encara que puntuals, podrien fer acte de presència en algunes regions del nord i l'Estret. Canàries mantindrà condicions variables amb temperatures càlides en les seves zones costaneres.

Mario Picazo ha destacat que aquest canvi, encara que no sever, posa fi a un Nadal atípicament càlid. L'inici de 2025 podria portar noves sorpreses meteorològiques, però per ara, tot apunta a un final d'any més acord a les dates hivernals.