Laura Escanes trenca el seu silenci sobre les pròximes Campanades a TV3

La presentadora i 'influencer' Laura Escanes travessa un dels millors moments de la seva carrera professional. Després de triomfar el passat Cap d'Any presentant les Campanades de TV3 juntament amb el cantant Miki Núñez, la catalana està vivint un inici de 2025 carregat de projectes il·lusionants. I no només això: la pregunta que molts es feien sobre si repetirà en la pròxima retransmissió dels raïms ja ha obtingut una resposta clara.

En una ronda de preguntes i respostes amb els seus seguidors d'Instagram, Escanes va ser taxativa en ser consultada sobre si tornaria a posar-se al capdavant de la gran nit de la televisió catalana. "Sempre que vulgui, per a mi serà un sí", va afirmar la presentadora, deixant la porta oberta per tornar a un dels esdeveniments més seguits de la petita pantalla a Catalunya. Cal recordar que l'última retransmissió de Campanades a TV3 amb Laura Escanes i Miki Núñez va aconseguir un 32,2% de quota de pantalla i va arribar a reunir 824.000 espectadors de mitjana (un 32,7% en el minut dels raïms). Tot i que la xifra va ser lleugerament inferior a la de l'any anterior, la parella va repetir lideratge indiscutible en el seu territori.

| Instagram

Amb aquest nou impuls mediàtic, la també empresària està collint un èxit notable a les xarxes socials, on gaudeix d'un gran nombre de seguidors, i a la televisió, on el seu nom sona cada cop amb més força gràcies a diferents formats. Després del seu pas per les Campanades, Escanes participarà en el concurs 'Cuina com puguis' i seguirà vinculada a la cadena pública catalana amb la presentació de la tercera temporada de 'La Travessa', programa que la consolida com un dels rostres emergents de TV3.

Canvi de mentalitat

Per a la jove barcelonina, la clau d'aquesta etapa està en la passió que posa en cada projecte. A les seves xarxes, Escanes comparteix habitualment les seves reflexions, tant sobre la seva evolució professional com sobre la seva vida personal, sempre buscant la màxima naturalitat: "Sento que la meva vida és immillorable perquè és única. No en tindré una altra i aprecio tots els moments. Els bons i els dolents. M'agrada sentir intensament, m'agrada la vida així. Crec que tinc tantes històries i tantes vides dins meu que dona per a més d'un guió de peli, però les històries me les guardo per als meus. Només vull seguir vivint així d'intensament sempre. Gaudint i aprenent pel camí".

| TV3

Aquestes paraules resumeixen a la perfecció l'estat d'ànim de la presentadora, que combina la seva faceta 'influencer' amb la seva creixent presència a la televisió autonòmica. En poc més d'un any, ha passat de ser una figura centrada sobretot a Internet a convertir-se en una de les grans apostes de TV3, cadena que no ha dubtat a situar-la en espais de rellevància com la nit més màgica de l'any.

La incògnita ara és saber si la direcció de TV3 decidirà repetir la fórmula Escanes-Núñez per al pròxim Cap d'Any, una cosa que, a jutjar per l'entusiasme de Laura, trobaria en ella una resposta afirmativa sense dubtar-ho. Mentrestant, la presentadora continua avançant amb pas ferm en la seva prometedora trajectòria, disposada a demostrar que el seu no és una simple aventura televisiva, sinó la consolidació d'un talent versàtil i amb un ampli futur per davant.