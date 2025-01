'Com si fos ahir' 13 de gener: Andreu desesperat mentre l'Eva va amb el lliri a la mà

La setmana comença a “Com si fos ahir” amb un capítol ple de tensions i decisions que poden canviar el rumb dels personatges. L’Andreu i l’Eva, tips de dubtes, decideixen enfrontar finalment el Rodri per aclarir d’una vegada per totes quin és el seu paper i si realment està capacitat per exercir la professió de metge. Les sospites de l’Andreu venen d’un temps enrere, especialment des de l’operació de l’Eva. L’actitud del Rodri demostrava que alguna cosa amagava. Els telespectadors sabem que no és metge. L’Andreu i l’Eva, per ara, només ho sospiten.

No obstant això, el Rodri demostra que sap esquivar situacions compromeses: en l’últim moment, evita revelar el seu número de col·legiat, una dada que resultaria clau per verificar la seva veracitat professional. Aquesta manera de driblar el tema no fa més que incrementar la desconfiança de l’Andreu, que està convençut que el Rodri amaga alguna cosa. L’Eva, en canvi, pren una posició més conciliadora i vol creure que tot plegat és un malentès o que ell té raons de pes per no dir la veritat en aquell precís instant.

Cansada de viure en un clima de sospita constant, acaba demanant a l’Andreu que deixi d’insistir i els deixi en pau. La tensió entre tots tres promet escalar encara més si no s’arriba a una resposta clara aviat.

El més lamentable de tot plegat és que l’Eva continua anant amb el lliri a la mà. No vol veure la realitat i diu que el Rodri és un bon metge perquè els clients l’estimen. Atenció a la justificació: diu que una pacient li va regalar uns bombons. Una història que, certa o no, tampoc canvia res.

La Marta ho passa malament

En una segona trama, la vida familiar de la Marta i el Salva fa un gir. El Joel, que s’ha sentit molt estimat sota el seu sostre, confirma la seva intenció de tornar a viure amb la seva mare, la Isabel. Aquesta decisió sacseja la Marta, que d’ençà que va començar a fer de mare d’acollida per al Joel, ha creat un vincle molt profund amb ell.

Ara, sentir que el noi vol fer marxa enrere i anar a viure amb la Isabel la deixa trasbalsada i amb un sentiment de pèrdua que no sap com gestionar. Incapaç d’acceptar-ho sense més explicacions, la Marta decideix concertar una cita amb la Isabel. Abans, però en parla amb el Litus.

Els canvis professionals de la Gemma afecten tothom

En l’àmbit laboral, la Gemma continua posant ordre a la seva vida i buscant sortides professionals que li permetin tancar etapes. D’una banda, la seva relació amb la Cristina sembla evolucionar favorablement, i la Gemma li proposa fer un pas endavant en el seu negoci: transformar l’obrador en un espai de menjars preparats. Totes dues tenen un caràcter molt fort. La Cristina no ho veu clar. I ara seran sòcies. Tard o d’hora això pot acabar molt malament.

Al mateix temps, la Gemma té pressa per desprendre’s de les seves accions a la consultoria. Pressiona la Cèlia ja que el Víctor li està dient que ell sí pot pagar aviat. Prioritzarà la seva bona relació amb la Cèlia o preferirà els diners ràpids del Víctor? Si finalment el Víctor aconsegueix la part de la Gemma, podria haver-hi mala maror a la consultoria. I també al matrimoni del Miquel. La Noe considera que el Víctor és un ‘trepa’.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 13 de gener de 2025?

El primer capítol de ‘Com si fos ahir’ de la setmana entrant començarà un minut abans de les quatre de la tarda. Tindrà una durada d’una mica més de trenta-cinc minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma es podrà mirar en diferit en qualsevol moment.