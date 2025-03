Maria Xinxó apunta contra RAC1 i revela els sous: 'El màxim...'

per Mireia Puig

En el vibrant panorama mediàtic de Catalunya, poques figures han mostrat una transparència tan inusual com la de Maria Xinxó. Aquesta periodista de Sabadell, amb més de dues dècades de trajectòria, ha treballat en diversos mitjans locals i nacionals, deixant una empremta significativa en cadascun d'ells.​

Inicis en els mitjans locals

Maria Xinxó va iniciar la seva trajectòria professional en mitjans locals com Canal Català Vallès, Ràdio Sabadell i Televisió de Sant Cugat. Aquestes primeres experiències li van permetre forjar una sòlida base en el periodisme, enfrontant-se als reptes propis dels mitjans locals i desenvolupant una versatilitat que seria clau en la seva carrera posterior.​

| TV3, XCatalunya

Salt a mitjans nacionals: l'etapa a 8TV

El seu talent i dedicació la van portar a fer el salt a mitjans de major envergadura. Un dels seus primers grans reptes va ser la seva incorporació al programa "8 al dia" de 8TV, dirigit per Josep Cuní. Durant aquesta etapa, Xinxó es va enfrontar a les exigències de la televisió nacional, consolidant la seva posició com a periodista i guanyant-se el respecte dels seus col·legues i audiència.​

Consolidació a RAC1: "Islàndia" i "Versió RAC1"

Posteriorment, Xinxó es va unir a RAC1, una de les emissores més influents de Catalunya. Allà, va formar part de l'equip d'"Islàndia" juntament amb Albert Om, on va assumir rols de major responsabilitat, incloent la subdirecció i la presentació en absència del titular. Després de la finalització d'"Islàndia", va continuar la seva tasca a "Versió RAC1" amb Toni Clapés, adaptant-se a nous formats i audiències.​

| 3Cat, @X, XCatalunya

Transició a TV3: "La Selva" i nous reptes

Al setembre de 2024, Xinxó va decidir explorar nous horitzons i es va incorporar a l'equip de "La Selva" a TV3, un programa dirigit per Xavier Graset. Aquesta transició a la televisió pública catalana va representar un nou desafiament en la seva carrera, permetent-li arribar a una audiència més àmplia i diversificada.​

Vida personal i reflexions sobre la professió

Més enllà de la seva faceta professional, Maria Xinxó ha estat oberta respecte a la seva vida personal. En entrevistes recents, ha compartit aspectes de la seva relació amb el fotoperiodista Pau Venteo, destacant la importància de la comunicació i l'autenticitat en la seva vida personal. A més, ha reflexionat sobre les condicions laborals en el sector de la comunicació, emfatitzant la necessitat d'una remuneració justa que reflecteixi la dedicació i responsabilitat que comporta la professió.​

Revelacions salarials: una mirada a l'interior del periodisme

Recentment, Maria Xinxó ha sorprès el públic en revelar detalls sobre les seves remuneracions al llarg de la seva carrera. Durant la seva etapa a "8 al dia" amb Josep Cuní, percebia un salari mensual de 1.308 euros. Posteriorment, a "Islàndia" amb Albert Om, el seu salari va ascendir a 2.500 euros bruts mensuals. No obstant això, després de la cancel·lació de "Islàndia", va ser reubicada a "Versió RAC1" amb Toni Clapés, on va experimentar una reducció salarial de 1.000 euros, passant a cobrar 1.500 euros bruts mensuals. Actualment, a "La Selva" de TV3, percep 2.500 euros bruts mensuals com a autònoma. ​

Aquestes revelacions han generat un debat sobre la valoració i remuneració dels professionals de la comunicació a Catalunya, destacant les disparitats salarials i la necessitat d'una reflexió profunda sobre les condicions laborals en el sector.​