'Com si fos ahir' del 21 de març de 2025: El Quique fa un descobriment sobre el Joel

El capítol de 'Com si fos ahir' del divendres 21 de març arriba carregat de dilemes personals i decisions crítiques per als protagonistes, amb trames que es compliquen i situacions que posen a prova la seva fortalesa emocional.

El Joel comença a adaptar-se gradualment a l'ambient del Bar Ferni, principalment gràcies a la seva relació d'amistat creixent amb la Griselda, que sembla ajudar-lo a trobar el seu lloc en aquest nou espai. El noi ja sap què hi passa però fa temps que se sent sol i ha trobat nous amics. Sense oblidar que també comença a tenir por del Ferni. A més, la Marta parlarà amb el Quique i algunes coses comencen a no quedar clares.

Les coses es compliquen – o milloren - quan el Quique, preocupat per la situació del Joel, decideix revisar-li la motxilla i hi troba un sobre ple de diners. Aquest descobriment inesperat aixeca sospites sobre quines activitats podria estar duent a terme el Joel. La Isabel no farà res, ja es va veure que no tenia cap mena d’interès en el tema i hauran de ser la Marta i el Salva qui acabin ajudant el Joel a sortir d’aquesta situació. I encara queda per saber qui li fa xantatge i amb què. La trama s’allargarà.

| TV3

El Valeri s'enfada amb la Lídia i la Gina

En paral·lel, el Valeri insisteix en la importància que la Gina i la Lídia denunciïn formalment els missatges intimidatoris que estan rebent del Ricard. Malgrat la seva insistència, les dues dones tenen molta por de possibles represàlies i opten per no actuar de moment.

Aquesta negativa crea una tensió addicional i deixa oberta una situació potencialment perillosa que podria empitjorar en qualsevol moment. El Valeri haurà de trobar la manera de convèncer-les o gestionar la situació per protegir-les del perill imminent que sembla representar el Ricard. A més demana que l’avalin però mare i tieta s’hi neguen. Un fet que l’enfada encara més si tenim en compte què han fet amb els diners i l’estafador.

Els problemes de la Cèlia a la feina

D'altra banda, la Cèlia es planteja seriosament la possibilitat de deixar la consultoria després dels recents conflictes amb el Miquel, que l'han portat al límit emocional i professional. La Gemma, sempre més reflexiva, li demana que reflexioni bé abans de prendre una decisió tan dràstica.

| TV3

Finalment, la Cèlia opta per parlar directament amb els seus companys i proposar canvis substancials en la manera com treballen junts. Aquesta decisió pot suposar un punt d'inflexió tant per a ella com per a tot l’equip, generant expectatives sobre si aquests canvis seran suficients per millorar el clima laboral i assegurar la seva continuïtat a l'empresa. La Cèlia està realment malament i també ha perdut la passió per la feina.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 21 de març de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts i tindrà una durada de gairebé quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.