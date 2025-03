No recordaves com va ser el debut de Michelle Jenner a TV3: Sèrie de culte

Les sèries de TV3 són un valor diferencial d'aquest mitjà de comunicació. Des que va començar les seves emissions, fa més de quaranta anys, hem vist un gran nombre de telenovel·les, totes amb grans actors i actrius que van marcar un abans i un després. Poblenou, Secrets de Família, Estació d'enllaç, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El cor de la ciutat, Ventdelplà, La Riera, Com si fos ahir... La llista és llarga. I no són totes.

Cada espectador de la Televisió de Catalunya té la seva sèrie preferida. O les seves sèries preferides. Perquè normalment són diverses. Però, sens dubte, El Cor de la ciutat entra dins del top 3. Per les seves històries, pels seus personatges, per la seva gent... I entre els centenars d'artistes que van passar pel barri de Sant Andreu, hi ha Michelle Jenner, que no va ser un personatge principal però que ja apuntava maneres.

| TV3

Interpretava l'Alicia, una jove de 15 anys que arribava al barri amb els seus pares. A la primera escena, la podem veure jugant al futbolí i coneixent en Narcís Crespo (Ferran Carvagal). El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i tothom diu el mateix: ja apuntava maneres.

Michelle Jenner, 38 anys que han donat per molt

Va néixer a Barcelona el 1986. Després d'El Cor de la ciutat, va participar en sèries espanyoles com Los hombres de Paco entre els anys 2005 i 2010. No tengas miedo (2011), en la qual va interpretar la Silvia, víctima d'abusos sexuals, paper que li va valer una nominació al Premi Goya com a actriu revelació. Aquell mateix any va protagonitzar Extraterrestre, comèdia de ciència-ficció dirigida per Nacho Vigalondo, que li va permetre mostrar un registre actoral diferent.

A televisió va tornar al primer pla amb personatges històrics, com Isabel la Catòlica a la sèrie Isabel (2012-2014), considerada una de les produccions més ambicioses i exitoses de RTVE. Aquest personatge va reforçar la seva imatge com una actriu versàtil i capaç d'afrontar papers històrics amb gran rigor. Altres papers notables inclouen la Mar Estanyol a l'adaptació televisiva de La Catedral del Mar (2018), basada en la novel·la bestseller d'Ildefonso Falcones, i l'Andrea Abascal a la ficció El Continental (2018), ambientada a l'Espanya dels anys 20.

La seva carrera televisiva més recent inclou un paper protagonista a la sèrie històrica d'època La cocinera de Castamar (2021), adaptació de la novel·la homònima que va gaudir de notable popularitat a Netflix i Antena 3, confirmant una vegada més el seu tiró popular entre el públic.

| YouTube

La seva carrera com a actriu de doblatge

Paral·lelament a la seva feina davant les càmeres, Michelle Jenner té una dilatada trajectòria com a actriu de doblatge, una cosa que va començar des de molt petita, inspirada i animada pel seu pare, Miguel Ángel Jenner, conegut actor i director de doblatge català. Aquest vincle familiar li va facilitar la seva entrada al món del doblatge professional des de molt jove, destacant des de nena gràcies a la seva habilitat per dotar els personatges d'una personalitat única amb la seva veu.

Entre els seus treballs més populars destaca especialment la seva interpretació vocal d'Hermione Granger en les quatre primeres pel·lícules de la saga cinematogràfica de Harry Potter. Jenner va doblar en castellà el personatge interpretat originalment per Emma Watson, aconseguint captar la personalitat curiosa i determinada d'Hermione i guanyant-se així l'admiració de milers de fans espanyols, convertint-se en una veu inoblidable per a tota una generació.

A més, Michelle Jenner ha posat veu a personatges clau en produccions animades molt estimades, com Kiara a El Rei Lleó II: El tresor de Simba, un clàssic de l'animació de Disney. El seu to proper i alegre es va convertir en un referent per a generacions de nens. També va donar veu a la princesa Sara Lavrof a la saga espanyola d'animació Las aventuras de Tadeo Jones, assolint una gran popularitat entre el públic infantil i familiar. Entre d'altres.