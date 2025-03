El negoci que no coneixies de Marc Márquez amb una influencer

per Pol Nadal

Marc Márquez Alentà va néixer el 17 de febrer de 1993 a Cervera, Lleida, és un destacat pilot de motociclisme espanyol que competeix en la categoria de MotoGP. Al llarg de la seva carrera, ha conquerit vuit títols del Campionat del Món de Motociclisme en tres categories diferents: 125cc el 2010, Moto2 el 2012 i sis vegades en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019).

Márquez va començar la seva trajectòria en el motociclisme a una edat primerenca, debutant en el Campionat del Món de 125cc el 2008 amb l'equip Repsol KTM. El 2010, va aconseguir el seu primer títol mundial en aquesta categoria, destacant per la seva agressivitat i habilitat a la pista. Posteriorment, va ascendir a Moto2, on es va coronar campió el 2012. A partir d'aquí, la seva carrera no ha parat de créixer.

| YouTube

​Marc Márquez ha sorprès el públic quan ha entrat en l'àmbit empresarial juntament amb la influencer María Pombo. Aquesta aliança, que uneix dues figures destacades de diferents sectors, ha generat gran expectació i curiositat entre els seus seguidors.​

Com va començar tot?

El 2022, Marc Márquez, en col·laboració amb el seu germà Àlex i Jaime Martínez Recasens, va fundar Vertical Management SL, una agència inicialment enfocada en la representació i assessorament d'esportistes. No obstant això, al juny de 2023, l'agència va anunciar la creació d'una nova divisió dedicada a creadors de contingut digital, sent María Pombo la primera a unir-se a aquest projecte. ​

María Pombo, amb més de tres milions de seguidors a Instagram, va decidir fer un gir a la seva carrera després de més d'una dècada a l'agència Soy Olivia. La seva incorporació a Vertical no només representa un canvi de representació, sinó també la seva participació activa en el desenvolupament d'aquesta nova branca de l'agència. La influencer va expressar el seu entusiasme per aquesta nova etapa, destacant el seu desig d'aportar la seva experiència al negoci i centrar-se més en la seva imatge i empreses. ​

Unió oficial

Jaime Martínez Recasens, CEO de Vertical, va manifestar que la creació d'aquesta divisió juntament amb María Pombo és una oportunitat única a causa del que ella representa en el món dels creadors de contingut digitals. A més, va assenyalar que Vertical va néixer amb l'objectiu d'ampliar els seus serveis d'assessorament a altres perfils, com creadors de contingut o artistes, mantenint un enfocament boutique i un servei personalitzat i exclusiu. ​

| Instagram

Per la seva banda, María Pombo va compartir al podcast de Laura Escanes que, encara que se sentia còmoda a la seva anterior agència, sabia que necessitava un canvi després de deu anys. Va destacar la seva intenció de cuidar la seva imatge empresarial i buscar una estratègia a llarg termini. ​

Els fans aproven la col·laboració

La notícia d'aquesta col·laboració ha estat ben rebuda pels seguidors d'ambdós, que veuen en aquesta aliança una oportunitat perquè ambdues figures ampliïn els seus horitzons professionals i ofereixin nous continguts i projectes a les seves audiències.​

Aquesta unió entre Marc Márquez i María Pombo demostra com figures de diferents àmbits poden col·laborar per crear projectes innovadors i adaptar-se a les tendències actuals del mercat digital. Serà aquest l'inici de més col·laboracions entre esportistes i influencers en el futur?​