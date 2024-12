Leonor de mal en pitjor: Es confirma el que ha fet a Saragossa

per Lena

La princesa Leonor és l'hereva al tron d'Espanya. El 31 d'octubre passat va fer 19 anys i des de la majoria d'edat, el seu paper institucional ha anat a més. Intervé públicament en actes de la monarquia i la família reial el prepara per a un futur. Serà Reina quan el seu pare mori o abdiqui. De moment és Princesa. El problema és que té les mateixes aficions i inquietuds que els joves de la seva edat.

La Princesa ha estat notícia recentment per les sortides nocturnes a Saragossa. Durant la seva formació a l'Acadèmia General Militar, la noia de 18 anys ha aprofitat el seu temps lliure per gaudir de la vida nocturna amb els seus companys. Aquestes activitats han generat diverses reaccions i han posat al focus mediàtic la seva faceta més personal.

Sortides nocturnes a Saragossa

Al gener de 2024, Leonor va ser vista en una coneguda discoteca del nucli antic de Saragossa. Allà, segons testimonis, la princesa va ballar i va cantar cançons de reggaeton, acompanyada pels companys de l'acadèmia. Va cridar l'atenció el seu vestit informal: samarreta blanca, pantalons texans i ulleres de sol, accessori que va utilitzar fins i tot dins del local. La presència dels seus escortes va ser discreta, permetent que la princesa gaudís com una jove més de la seva edat.

| Felipe VI, Princesa Leonor, Casa Real

Mesos després, al març, Leonor va ser captada en una altra discoteca de Saragossa. En aquesta ocasió, se la va veure ballant i compartint amb amics a la pista principal, sense fer ús de zones VIP. La seva actitud propera i natural va sorprendre altres assistents, que van destacar la seva simpatia i normalitat.

Reaccions i percepcions

Aquestes sortides han generat diverses opinions. D'una banda, molts valoren que la princesa, malgrat la seva posició, cerqui experiències comunes a les de qualsevol jove de la seva edat. La seva participació en activitats socials reflecteix una faceta humana i propera, allunyant-se de la imatge distant que de vegades s'associa a la reialesa.

Tot i això, també han sorgit crítiques i preocupacions. Alguns sectors consideren que aquestes sortides poden afectar la imatge institucional de la monarquia. A més, s'ha especulat sobre la possible incomoditat dels pares, els reis Felip VI i Letícia, respecte a aquestes activitats nocturnes.

| Casa Real

Context de la seva formació

L'estada de Leonor a Saragossa forma part de la seva formació militar, un pas essencial en la seva preparació com a futura reina. L'Acadèmia General Militar imposa una disciplina estricta, però també permet moments d'esbarjo. Les sortides de la princesa s'emmarquen dins dels permisos habituals atorgats als cadets. És important destacar que, en tot moment, ha estat acompanyada pel seu equip de seguretat, garantint-ne la protecció sense interferir en la seva vida social.

Implicacions per a la Casa Reial

L'exposició mediàtica d'aquestes sortides nocturnes planteja desafiaments per a la Casa Reial. D'una banda, mostra una futura monarca en sintonia amb la seva generació, cosa que pot enfortir la connexió amb el públic jove. De l'altra, hi ha el risc que certs sectors interpretin aquestes accions com una manca de serietat o compromís amb les seves responsabilitats.

La princesa Leonor es troba en una etapa crucial de la seva vida, combinant la formació oficial amb les experiències pròpies de la seva edat. Les seves sortides a Saragossa reflecteixen l'equilibri entre els deures institucionals i el desig de viure una joventut plena. La societat espanyola observa amb interès aquesta dualitat, reconeixent-hi una futura reina que també és una jove amb aspiracions i desitjos comuns.