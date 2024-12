Maria Xinxó (TV3) deja KO a una hater: 'Te diría...'

El programa La Selva, presentado por Xavier Grasset en las tardes de TV3, se ha convertido en un referente televisivo. Este espacio combina entretenimiento con análisis de actualidad, y una de sus colaboradoras más destacadas es Maria Xinxó, periodista conocida por su frescura y espontaneidad. Sin embargo, ni siquiera el buen humor escapa a las críticas en redes sociales.

La crítica en redes sociales y la respuesta contundente

Maria Xinxó ha sido objeto de comentarios despectivos en redes sociales. Una usuaria criticó su risa, calificándola de excesivamente alta y molesta. En lugar de ignorar la crítica, la periodista respondió con firmeza. “Te diría que me sabe mal que te moleste mi risa, pero te mentiría", fue su comentario, que no tardó en viralizarse.

| TV3, ACN, XCatalunya

Su respuesta, cargada de ironía y elegancia, refleja no solo su carácter, sino también su capacidad para enfrentarse a las críticas sin perder el buen humor. Este gesto ha sido ampliamente aplaudido, tanto por compañeros de profesión como por seguidores que valoran su naturalidad.

Al llarg de la meva carrera he rebut molts missatges com aquest.

Per sort, n’he rebut més de l’altra banda: els que em diuen que el meu riure se’ls enganxa i els genera felicitat.

En tot cas, el que acostumo a fer davant dels missatges negatius és ignorar-los, per la meva salut mental, però avui m’ha vingut la vena de parlar-ne.

La meva pregunta és: què pretenen amb això? Que rebaixi els decibels del meu riure com qui regula una ràdio? Que rigui menys? Que forci una imatge impostada de seriositat? Quin volum vols, Rosa, del meu riure, reina? Quin nivell d’estrepitositat seria acceptable per a tu? No sé com és el teu riure però el meu cas em surt així, no el puc ni el vull canviar. És com els meus ulls, són del color que són. O el meu nas, que és més gran del que m’agradaria. Però aquí estic, convivint amb totes aquestes coses. Missatges com el teu no sumen, no aporten res bo, ni a tu ni a mi. Perquè no es tracta d’una crítica constructiva. T’agraeixo, això sí, que l’hagis fet en privat, no acostuma a passar.

| TV3

Et diria que em sap greu que et molesti el meu riure, però mentiria. Em sap greu que no puguis veure “La selva” còmoda, com t’agradaria, això sí.

Potser pots aprofitar les festes i demanar als Reis que et portin un pijama de seda, almenys així la comoditat et vindrà per alguna banda.

Bona nit a tothom 💕

La importancia de la risa y la felicidad

Reír no solo es una reacción natural, sino también un acto con múltiples beneficios para la salud. La risa libera endorfinas, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. En un entorno mediático donde predominan los debates tensos, la alegría y las carcajadas de Maria Xinxó aportan un soplo de aire fresco.

Estudios médicos respaldan la idea de que reír mejora la circulación sanguínea y fortalece el sistema inmunológico. En un mundo cada vez más polarizado, la risa se convierte en un lenguaje universal que une a las personas.

La carrera profesional de Maria Xinxó

Maria Xinxó no es nueva en el panorama mediático catalán. Su trayectoria incluye años como colaboradora en Islàndia, el programa de RAC1 dirigido por Albert Om. Allí destacó por su capacidad para conectar con el público y por su tono cercano y amable.

Además, su participación en La Selva consolida su figura como una comunicadora versátil, capaz de aportar tanto información como entretenimiento. Este programa, que mezcla debates, análisis y momentos distendidos, es el escenario perfecto para que Maria despliegue su talento.