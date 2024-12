Marc Ribas destapa l'estratègia d'un concursant a Joc de Cartes

Aquesta setmana, "Joc de Cartes" torna amb un dels seus episodis més esperats: la recerca del millor plat tradicional de Tarragona. Presentat pel carismàtic Marc Ribas, el programa s’ha convertit en un referent de la gastronomia catalana, posant en valor la diversitat culinària del territori i descobrint restaurants que aposten pel producte local i la tradició.

Marc Ribas, amb el seu estil directe i entusiasta, ha captivat els espectadors des que el programa es va estrenar a TV3. El seu bagatge com a xef professional i la seva passió per la cuina li donen una autoritat única per jutjar els plats, però també és conegut pel seu carisma i capacitat per connectar amb els restauradors, ja sigui per calmar tensions o per remarcar els punts més polèmics.

El funcionament del programa segueix un format competitiu que genera grans moments de rivalitat. Cada setmana, quatre restaurants d’una mateixa zona competeixen per demostrar qui és el millor en una categoria concreta. Els participants han de puntuar-se mútuament en diferents àmbits entre els quals hi ha el menjar, el servei i el preu del restaurant.

En alguns programes, com el d’avui, també es valora un plat en concret, en aquest cas el tradicional. A aquestes puntuacions s’hi suma la valoració final de Marc Ribas, que sovint pot decantar la balança en favor d’un guanyador inesperat. El mig punt del plat estrella ho pot acabar de decidir tot.

Els quatre establiments d'avui

Aquesta vegada, els protagonistes han estat quatre establiments del Tarragonès que aporten la seva pròpia visió sobre la cuina catalana tradicional:

El Trull, a Tarragona, és el domini de Jorge Piera, que aposta per una cuina de brasa autèntica i receptes tradicionals que conserven la força dels sabors clàssics. La seva proposta és ideal per als amants de la cuina de tota la vida, amb plats elaborats amb un toc artesanal. És un grup amb diversos restaurants, 27 en total. El seu plat tradicional són els cargols amb peus de porc i rossinyols.

A Altafulla, La Xeriueta, liderada per Joan Tomàs, combina la cuina catalana amb el producte de proximitat. El restaurant ofereix una experiència que connecta directament amb el paisatge i les tradicions del territori, fent que cada mos tingui una història. Romesco de moixina, plat típic de pescadors com a plat tradicional.

Sargantana, a Roda de Berà, amb Laura Bellino al capdavant, destaca per portar la cuina tradicional a un altre nivell amb la seva aposta per la cuina mediterrània d’autor. Els seus arrossos, especialment lloats per clients i crítics, són una autèntica festa de sabors que no deixa indiferent. Persona que creu molt en les energies. L’eslogan és vermut, fogons i copes. El plat tradicional, de l’any 82, és l’arròs caldós de llamàntol.

Finalment, a Tarragona, el Canteo Gastrobar de David Vélez es desmarca amb una proposta de tapes modernes combinades amb una selecció de vins excel·lent. L’ambient relaxat i el toc contemporani fan del Canteo un restaurant que desafia les convencions més tradicionals, però sempre amb una base gastronòmica sòlida. El plat tradicional que proposen i que representa Tarragona són els calamars farcits.

Dos favorits només començar

La competició ha estat bastant ‘sana’ tot i que també hi ha hagut algunes picabaralles. La concursant més combativa ha estat la Laura. Els ha criticat tots. Al Trull perquè forma part d’un grup amb molts restaurants. De fet l’estira-i-arronsa amb el Jorge ha estat constant durant tot el programa. El Jorge, però, també ha aprofitat per fer la seva estratègia.

A nivell culinari han destacat, precisament, ells dos. S’han endut la millor nota però han tingut algunes crítiques. Per exemple els rivals del Trull han fet alguna lleugera crítica al producte. A la Laura li han aplaudit en general els seus plats però els seus rivals han trobat massa coses congelades a la cuina.

El Joan de la Xeriueta i el David del Canteo són els que han sortit més malparats. En el cas de la Xeriueta no ha agradat gaire l’espai però tampoc el menjar ni l’emplatat. Per acabar-ho d’adobar, tenia diversos productes mal conservats a la cuina. La nota també ha estat baixa pel David, possiblement perquè la resta de concursants tenia les expectatives massa altes. A més, el plat estrella ha fracassat. El Marc Ribas ha estat el primer a criticar que els calamars farcits eren més aviat xipirons.

La Laura, la més 'guerrera'

Les dues polèmiques de la nit han tingut com a protagonista la Laura. La primera perquè ha assegurat que altres rivals l’han espiat. No ha aportat proves concretes i la resta no se l’ha cregut. La segona perquè el Jorge ha criticat el seu arròs de llamàntol. L’especialitat del Sargantana. Diu que l’ha trobat insípid. Tot era estratègia. La resta de concursants no li han donat la raó i el Marc l’ha acabat de rematar quan ha valorat aquest arròs de llamàntol com a plat estrella de tot el concurs.

El mig punt del plat estrella, però, no ha servit al Sargantana per guanyar. Les notes dels concursants i del Marc Ribas han estat millors per al Trull. El restaurant representat pel Jorge ha guanyat amb un 7 com a nota final, només 3 dècimes més que el Sargantana de la Laura.

I la setmana que ve... El millor restaurant del Parc Natural de Collserola. Qui guanyarà?