El gol del coix: La màgica forma de RAC1 per anticipar el 2-2 de Krecji

'El Girona juga a RAC1' és el programa de RAC1 dedicat íntegrament al Girona FC, ofereix anàlisis i comentaris en directe. L'equip està liderat per Miquel Agut, un periodista expert en futbol i gran coneixedor del Girona, Xavi Puig aporta un enfocament dinàmic i amè. Jaume Mullor és la veu crítica, que analitza cada jugada al detall.

Aday Benítez, exjugador del Girona, ofereix una perspectiva privilegiada des de dins del vestidor, i la seva experiència dóna un toc únic. Marc Brugués completa l'equip amb informació actualitzada sobre el club. Els seus reportatges són indispensables per als seguidors.

El programa, que combina debat, entrevistes i anàlisis, es transmet els dies de partit del Girona FC, i els oients hi poden participar amb les seves opinions. 'El Girona juga a RAC1' destaca per la seva connexió amb l'afició, i reflecteix la passió per l'equip blanc-i-vermell, des del 2017, l'espai és imprescindible per als amants del Girona.

La curiosa narració després del gol de Krejci avui

El Girona FC ha aconseguit rescatar un punt 'in extremis' al camp del Vila-real en una de les últimes jugades del matx. Després de posar-se 2-0 per darrere al marcador a la primera jugada de la segona part, els de Míchel Sánchez han tirat de caràcter per capgirar l'electrònic.

Primer ho han fet amb un gran gol de Van de Beek, per finalment posar el 2-2 amb un gol de Stuani. Tot i això, el jugador uruguaià es trobava en fora de joc, de manera que el Girona veia en el descompte com el partit seguia 2-1.

Tot i així, el charrúa ha continuat insistint, i finalment ha donat l'assistència a un gol antològic de Ladislav Krejci. El defensa era a la frontal de l'àrea rival, i no ha dubtat a rematar de volea de primeres per rescatar un punt per als interessos visitants.

El més curiós del moment ha estat la narració de RAC1. En el moment de la jugada, els comentaristes parlaven que Krejci estava a la defensa ofensiva ja que no estava bé físicament. A més, un d'ells ha fet una petita broma, predint que faria “El gol del coix”.

Un bon moment a la lliga

Així doncs, aquest petit moment còmic s'ha fet realitat i el Girona ho ha celebrat amb magnificència. Amb la finalització del matx ja són 22 els punts que té el conjunt català en lliga.

Els de Míchel es troben a la setena posició de la taula, en llocs de Conference League. A més, tenen els llocs de Champions League a tan sols 4 punts, amb el mateix Vila-real ocupant aquesta plaça.

Després de les tres victòries consecutives contra Leganés, Getafe i Espanyol, amb aquest empat ja són 4 els partits invictes de l'equip de Míchel. Els catalans buscaran augmentar aquesta ratxa a casa la setmana que ve davant del Reial Madrid.