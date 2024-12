Maria Nicolau et dona totes les claus per desossar pollastre a casa

Maria Nicolau s'ha convertit en un referent setmanal al programa Tot es Mou de TV3, dirigit per Helena Garcia Melero. Amb el seu estil proper i didàctic, Maria comparteix trucs i consells que ens connecten amb una cuina més artesanal i autèntica. Cada intervenció convida a recuperar tècniques tradicionals, com desossar un pollastre, una cosa que pot semblar complicada però que ella desmitifica amb el seu entusiasme.

Amb un coneixement profund dels ingredients i una habilitat per transmetre confiança,Nicolau ha inspirat moltes famílies catalanes a experimentar a la cuina. En el seu segment més recent, s'ha centrat en un tema que molts consideren intimidant: com desossar un pollastre.

Al llarg de la seva demostració, no només explica els passos, sinó que també anima a no témer els errors, assegurant que cada peça de l'au pot aprofitar-se. La cuina de Maria Nicolau és un homenatge a les generacions anteriors que dominaven aquestes tècniques. Com ella mateixa afirma, aquestes habilitats són un art que les nostres àvies manejaven amb mestria i que podem recuperar amb una mica de pràctica.

Pas a pas per desossar un pollastre sense por

Maria comença amb un pollastre net, sense vísceres, per facilitar el procés. Amb calma i precisió, explica que el primer pas és col·locar-lo boca avall, buscant el centre de la carcassa per realitzar un tall inicial. Aquest tall serà la guia per separar els ossos de la carn, treballant sempre amb un ganivet esmolat i ben controlat.

Durant la demostració, destaca la importància de seguir la direcció dels ossos per evitar talls innecessaris. Per exemple, en arribar a l'os de la sort, Maria recomana envoltar-lo amb el ganivet, assegurant que no quedi res de carn desaprofitada. També menciona que les ales i les potes del pollastre poden desossar-se fàcilment seguint les articulacions naturals.

Nicolau emfatitza que no cal témer si la carn no queda perfecta al principi. Qualsevol tros que pugui sobrar pot reutilitzar-se en altres receptes, com brous, farcits o guisats. Aquest enfocament sostenible i sense desaprofitament és una de les claus de la seva filosofia culinària.

Una pràctica que connecta amb la cuina artesanal

Maria assegura que desossar un pollastre no només és útil per aprofitar l'au, sinó que també ens reconecta amb l'essència de cuinar des de zero. Aquest tipus de tasques, que en el passat eren comunes en totes les llars, avui es perceben com un desafiament. Tanmateix, amb la seva guia clara i la seva actitud motivadora, María demostra que qualsevol pot fer-ho.

L'impacte del seu ensenyament és evident: moltes persones ja han compartit a les xarxes socials els seus intents de desossar pollastres, mostrant l'èxit de la tècnica de Maria. A més, les seves receptes per farcir el pollastre desossat, com les que inclouen carn magra, prunes i pinyons, són un èxit entre l'audiència.

En acabar el seu segment, Maria deixa un missatge clar: no importa si els primers intents no són perfectes. L'important és gaudir del procés i aprendre alguna cosa nova, tal com ho feien les nostres àvies. La seva passió per la cuina tradicional i la seva gran habilitat per ensenyar converteixen cada aparició seva a Tot es Mou en una autèntica lliçó de vida i cuina.