Maria Nicolau al·lucina amb el cartell que ha vist: 'Vols dir?'

Maria Nicolau s'ha convertit en una de les xefs més populars de Catalunya. La seva manera propera i desenfadada d'explicar la gastronomia ha conquerit milers de seguidors. És coneguda per la seva defensa de la cuina tradicional catalana, els productes de proximitat i la recuperació de receptes autèntiques.

La cuinera, que també escriu en mitjans i participa en programes de televisió, sol utilitzar l'humor a les seves xarxes socials. No dubta a mostrar imatges curioses o llançar preguntes iròniques que desperten el debat entre els seus seguidors. Per aquest motiu, quan Nicolau va compartir una fotografia d'un cartell amb "rousquilles catalanes", la reacció no es va fer esperar.

El cartell que ha generat tanta discussió mostra el que semblen unes rosquilles, amb dues banderes catalanes. La imatge porta l'etiqueta de “catalana”, però Nicolau es qüestiona la seva veracitat amb un irònic, "Vols dir?"

"Més filipines que rosquilles catalanes"

Les respostes dels seguidors no van trigar a arribar i moltes van coincidir en el dubte de Nicolau. Alguns van comentar que la imatge s'assembla més a les famoses galetes filipines que a les tradicionals rosquilles catalanes. Joel Serras, un dels usuaris, va comentar entre rialles: "La veig més filipina".

Altres van ser més crítics amb el que consideren una folklorització dels productes catalans. Jordi Fenosa va advertir: "La folklorització que ens espera si no movem el cul". Mentrestant, Albert Miralles va reflexionar sobre els catalans del nord (Rosselló i Perpinyà), que potser no coneixen prou les seves pròpies tradicions: "Els catalans del nord saben poc d'ells mateixos".

Un producte del Rosselló?

Segons I.K.Boskós, un dels comentaris amb més reaccions, aquest tipus de rosquilles són típiques del Rosselló. Aquesta regió històricament catalana forma part actualment del territori francès. Nicolau va agrair la informació.

La regió del Rosselló és coneguda per conservar tradicions catalanes, però també ha adoptat altres influències. Aquesta híbrida barreja cultural pot haver donat lloc a confusions gastronòmiques com la vista al cartell.

Per a Marc, un altre usuari, aquestes rosquilles també li resulten familiars. l'home recorda que la seva àvia, originària de La Mancha, feia alguna cosa similar. Éric Viladrich també es va sumar al debat qüestionant si la imatge pertany a Ceret o Perpinyà, "estic convençut d'haver vist el mateix cartell".

Les rosquilles catalanes tradicionals

Les rosquilles catalanes tradicionals tenen poc a veure amb les que apareixen al cartell. Solen ser un dolç esponjós, amb forma circular i sovint banyat en anís o sucre glaç. En festivitats com la Candelera o Setmana Santa, és comú veure-les a les fleques catalanes.

El dolç també té variacions segons la regió, com les "bunyetes" de l'Empordà o les rosquilles d'anís que s'elaboren a les diferents comarques de l'interior.

No obstant això, el cartell que ha compartit Maria Nicolau deixa molts dubtes sobre el seu origen. Les "rousquilles catalanes" del Rosselló semblen estar al centre d'una barreja cultural i gastronòmica que no deixa ningú indiferent.