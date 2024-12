Confirmat per Jorge Rey: Quan arribarà la nova Filomena

per Sergi Guillén

La Filomena de 2021 va marcar un abans i un després en els esdeveniments meteorològics d'Espanya. Aquest temporal històric va portar nevades excepcionals, causant estralls en la mobilitat i afectant milers de persones. Filomena no només va paralitzar ciutats senceres, també va despertar un nou interès per la previsió del clima extrem.

El seu impacte es va sentir especialment a Madrid, on carrers i avingudes van quedar completament bloquejats per la neu. Aquest fenomen va revelar la vulnerabilitat de les infraestructures davant episodis extrems. Des de llavors, tant experts com ciutadans estan atents a qualsevol alerta de condicions similars.

Ara, les mirades estan posades en el jove meteoròleg Jorge Rey, qui assegura que una nova Filomena podria estar en camí. La seva predicció ha generat un gran interès, ja que coincideix amb les festes nadalenques, un període de gran activitat i desplaçaments.

Jorge Rey: El jove que prediu el clima amb les cabanyoles

Jorge Rey es va donar a conèixer per encertar l'arribada de Filomena el 2021 utilitzant el mètode tradicional de les cabanyoles. Aquest sistema d'observació es basa en patrons climàtics registrats durant els primers dies d'agost. Encara que molts el consideren poc científic, Rey ha aconseguit atreure l'atenció d'experts i del públic general.

Segons Rey, un temporal de magnitud similar podria ocórrer a finals de desembre i principis de gener. "Les Nadals podran ser tranquil·les, però per Reis s'espera un canvi radical", va advertir en un dels seus últims vídeos. La seva predicció convida a preparar-se amb antelació, considerant els desafiaments que planteja un esdeveniment com aquest.

AEMET confirma un hivern complicat

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) també ha emès previsions que apunten a un hivern marcat per baixes temperatures i nevades en zones del Pirineu. Encara que no ha esmentat una "nova Filomena", sí que ha alertat de condicions severes a l'extrem nord i el sistema central.

La AEMET detalla que s'esperen gelades intenses i nevades amb cotes entre 700 i 1.200 metres. També destaca un descens generalitzat de les temperatures a tota la Península, cosa que reforça la idea d'un hivern especialment fred. Aquesta situació, sumada als pronòstics de Jorge Rey, ha generat inquietud.

Preparar-se per al pitjor

L'experiència de Filomena subratlla la importància d'estar preparats per a l'inesperat. Nevades extremes afecten no només la mobilitat, sinó també el subministrament de béns i serveis. Autoritats i ciutadans haurien d'estar atents a les actualitzacions meteorològiques i evitar riscos innecessaris.

Si les prediccions de Jorge Rey es compleixen, el començament de 2025 podria portar un desafiament meteorològic important. Mentrestant, mantenir-nos informats i preparats és clau per afrontar el que està per venir. Seguir les alertes dels diferents organismes meteorològics oficials és molt important per estar actualitzat.