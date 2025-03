El misteri de les noves fotos de Leonor de Borbó

La princesa Leonor de Borbó, hereva al tron d'Espanya, es troba en plena travessia de formació militar a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Aquest viatge, que va començar al gener de 2025, l'ha portat per diversos ports d'Amèrica Llatina, incloent-hi una recent escala a Montevideo, Uruguai. No obstant això, la seva estada en terres uruguaianes ha generat una inesperada controvèrsia que ha posat en alerta la Casa Reial espanyola.​

Les fotos de la discòrdia

Durant la seva visita a Montevideo, la princesa Leonor va participar en diverses activitats culturals i socials juntament amb els seus companys guàrdies marins. Entre aquestes, s'hi va incloure una jornada de descans en una platja local, on la princesa va ser fotografiada en biquini.

Aquestes imatges, capturades per un paparazzi espanyol, han estat descrites com les "més cares de la història de la premsa rosa" a causa de la seva exclusivitat i a l'interès mediàtic que generen. Encara que inicialment es va considerar que les fotos mostraven únicament Leonor en banyador, han sorgit rumors que suggereixen que les imatges podrien revelar situacions més compromeses, com la princesa fumant o en actitud afectuosa amb un company guàrdia marí. ​

| Casa Real, @X, XCatalunya

La difusió d'aquestes fotografies ha provocat una reacció immediata per part de la Casa Reial, que ha exercit pressió sobre diversos mitjans de comunicació per evitar-ne la publicació. Programes de televisió i publicacions digitals que inicialment van abordar el tema han retirat o modificat el seu contingut, cosa que evidencia la preocupació de la Zarzuela per protegir la imatge de la princesa i evitar un possible escàndol. ​

Declaracions oficials i reaccions

Fins al moment, la Casa Reial no ha emès un comunicat oficial respecte a les fotografies en qüestió. No obstant això, la pressió exercida sobre els mitjans de comunicació suggereix una estratègia de contenció per minimitzar l'impacte mediàtic d'aquest incident. Per la seva banda, l'Armada Espanyola ha compartit imatges oficials de la princesa i els seus companys durant la seva estada a Montevideo, destacant la seva participació en activitats culturals i socials, en un intent per desviar l'atenció cap a aspectes més positius de la seva visita.

| The Times, ¡Hola!, XCatalunya

Aquest episodi recorda situacions anteriors en què membres de la Família Reial han estat objecte d'atenció mediàtica a causa de fotografies privades. La mare de Leonor, la reina Letícia, va enfrontar una situació similar en el passat quan es van publicar imatges seves en biquini, cosa que va generar un debat sobre la privacitat i l'exposició pública de la reialesa. En aquell moment, la Casa Reial va adoptar una postura de tolerància, permetent la publicació de les fotos i evitant així alimentar el morbo mediàtic. ​

L'actual controvèrsia planteja interrogants sobre com la Casa Reial gestionarà la privacitat de la princesa Leonor en el futur, especialment considerant la seva creixent exposició pública i el seu paper com a hereva al tron. Mentrestant, la princesa continua amb la seva formació militar i els seus compromisos oficials, intentant mantenir un equilibri entre la seva vida privada i el seu rol institucional.

Aquest incident també ha suscitat un debat més ampli sobre els límits de la privacitat de les figures públiques i el paper dels mitjans de comunicació en la difusió d'imatges personals.