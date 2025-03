En un context on l'envelliment de la població espanyola planteja desafiaments significatius per a l'economia i el sistema financer, la celebració del 112è aniversari d'Angelina Torres Vallbona, la dona més longeva de Catalunya, destaca com un símbol de la creixent longevitat al país. Nascuda el 18 de març de 1913 a Bellvís, Lleida, Angelina ha estat testimoni de més d'un segle de transformacions socials i econòmiques a l'Estat espanyol. La seva excepcional longevitat, sense malalties ni medicació, reflecteix una tendència demogràfica que té profundes implicacions econòmiques. Cada dia es pregunta per qu+e ha arribat a aquesta edat.

| Teona Swift de Pexels

L'envelliment demogràfic i el seu impacte econòmic

L'Estat espanyol enfronta un procés accelerat d'envelliment poblacional. Segons projeccions, la proporció de persones majors de 65 anys augmentarà del 20% el 2022 al 30% el 2050. Aquest canvi demogràfic implica una reducció de la població en edat laboral i un increment en la taxa de dependència, és a dir, la relació entre la població jubilada i l'activa. S'estima que aquesta taxa passarà del 31% el 2022 al 53,7% el 2050.

Aquest fenomen té conseqüències directes sobre l'economia. Una població envellida tendeix a consumir menys i a estalviar més, la qual cosa pot desaccelerar el creixement econòmic. A més, l'augment en el nombre de pensionistes exerceix pressió sobre el sistema de pensions i les finances públiques. Es preveu que Espanya necessitarà un ajust fiscal addicional del 6,3% del seu PIB per al 2045 per fer front als creixents costos associats a l'envelliment.

Desafiaments per al mercat laboral i la productivitat

L'envelliment també afecta el mercat laboral. Actualment, la meitat dels treballadors a l'Estat espanyol té més de 45 anys, la qual cosa reflecteix un mercat laboral envellit. Aquest canvi demogràfic pot influir en la productivitat i dificultar l'adaptació a les transicions tecnològiques i energètiques necessàries per mantenir la competitivitat econòmica.

| ACN, Gpoint Studio

A més, la disminució de la població activa i l'augment de la proporció de persones jubilades posen en risc la sostenibilitat del sistema de pensions. La població activa major de 55 anys ha crescut un 63% en l'última dècada i supera els 5 milions de persones el 2024. Aquest canvi demogràfic planteja desafiaments per a la productivitat i el creixement econòmic del país.

Estrategies per mitigar els efectes de l'envelliment

Per abordar aquests desafiaments, és essencial implementar polítiques que promoguin la natalitat, fomentin la immigració qualificada i adaptin el mercat laboral a les necessitats d'una població envellida. L'atracció de talent immigrant i la flexibilització de les normes laborals han estat destacades com a factors clau en la recent recuperació econòmica de l'Estat espanyol.

Així mateix, és fonamental fomentar l'estalvi i la inversió entre la població per complementar les pensions públiques i garantir un nivell de vida adequat durant la jubilació. El concepte de "enjoylder" es refereix a aquelles persones que, durant la seva jubilació, gaudeixen d'un nivell de vida similar al de la seva etapa laboral activa gràcies a l'estalvi i la inversió.