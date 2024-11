Mari Pau Huguet torna a aparèixer però no és el retorn que tots desitgem

per Sergi Guillén

Mari Pau Huguet és una de les cares més conegudes de TV3. Durant dècades, el seu carisma va conquistar els espectadors de Catalunya. Sent una presentadora icònica i una periodista versàtil, la seva trajectòria ha marcat un abans i un després a la televisió catalana.

Tot i això, els últims anys de la seva carrera han estat lluny del protagonisme que mereixia. Després de ser desplaçada del seu rol com a presentadora principal en programes de prime time, Huguet ha ocupat diferents llocs a TV3.

Des de treballs en segon pla fins a aparicions esporàdiques en esdeveniments, el seu talent continua sent indiscutible. Als 61 anys, la periodista s'adapta amb professionalisme a les decisions de la cadena. Tot i això, la nostàlgia per veure-la liderant un programa segueix latent entre els seus seguidors.

La seva aparició en aquest espai

Els fans de Mari Pau somiaven un retorn per la porta gran. En canvi, sembla que la cadena li ha assignat un paper més simbòlic que de protagonisme. La seva recent aparició al vídeo promocional de La travessa va generar tota mena de comentaris, però no per les raons esperades.

La tercera temporada de La travessa, el programa estrella de 3Cat, ja està en marxa. Tot i que les expectatives són altes, els seguidors de Mari Pau es van sentir decebuts al veure el seu rol a l'anunci.

En lloc d'un retorn triomfal com a presentadora, apareix representant l'Oficina d'Atenció a l'Audiència. Al vídeo, se la veu contestant trucades i correus electrònics, cosa que molts consideren un ús limitat de la seva experiència.

Aquest vídeo ha causat enrenou en xarxes socials, on es pregunten per què TV3 no li dóna més protagonisme. Encara que la seva participació és una picada d'ullet al seu carisma i popularitat, també reflecteix el lloc que ocupa actualment a la cadena.

Molts esperaven que es confirmés com a conductora d'aquesta nova temporada de La travessa, però tot apunta que aquest lloc seguirà en mans de Laura Escanes, si aquesta finalment signa.

L'audiència la troba a faltar

Mari Pau ha estat fora de programes de prime time des de fa casi 14 anys; encara que, malgrat això, continua sent una figura estimada pel públic català. El pas dels anys no ha restat res al seu encant ni a la capacitat per connectar amb l'audiència. Tot i això, el lloc que ocupa avui a TV3 no sembla estar a l'altura del seu llegat.

El debat sobre l'ús de veterans a la televisió es revifa cada vegada que figures com Huguet queden relegades. Mentre que altres cares conegudes com Ramon Pellicer o Xavier Valls mantenen la seva presència en espais rellevants, Mari Pau enfronta un destí diferent.

Els seguidors de La travessa fins i tot han suggerit que seria perfecte veure-la presentant un format especial com a Expedició Ponent. Així doncs, Mari Pau Huguet segueix sent una icona, però TV3 encara hi té un compte pendent.