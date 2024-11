Així és ara Georgina Latre, Isona a 'Ventdelpla'

Els espectadors habituals de TV3 recordaran la sèrie Ventdelplà. A diferència de les telenovel·les actuals, aquesta no s'emetia a la tarda, després de dinar. La Televisió de Catalunya va decidir no programar-la després del Telenotícies i d'El Temps. Els capítols d'aquesta sèrie s'emetien dilluns i dimarts dos per setmana. Ventdelplà era el nom del poble, un nom inventat que es corresponia amb Breda, a la comarca de la Selva.

La sèrie va tenir molt d'èxit durant tots els anys d'emissió. Narrava la vida d'uns veïns d'un petit poble de la Catalunya rural. Convivien els veïns de tota la vida, arrelats a la població, amb els forasters, que eren acollits amb afecte. La protagonista era Teresa, una metgessa de família, que arribava al poble de procedent de Barcelona. Era interpretada per la gran Emma Vilarasau. Tenia dos fills. Isona, interpretada per Georgina Latre i Biel, interpretat per un joveníssim Carlos Cuevas.

Moltes trames tenien lloc al bar del poble, el Tramuntana. El local era gestionat per una família humil arribada d'Andalusia, que va arribar a Ventdelplà per guanyar-se la vida. Ramiro i Marcela, interpretats per Boris Ruiz i Isabel Rocatti. Aquests tenien dos fills, Rafa (Pau Roca) i Quim (Marc Homs).

| Instagram

Han passat molts anys i els actors i actrius han canviat molt. Avui volem parlar de Georgina Latre que donava el paper a Isona. No és com era abans. Actualment té 35 anys. Si la sèrie va tenir lloc entre 2005 i 2008, trobin comptes. Una adolescent entrant a la seva vida adulta.

Cursa de Georgina Latre

La cursa de Georgina Latre no s'ha limitat a Ventdelplà. Ha actuat a El pacto, Servir i protegir o Vilafranca. El 2005, va debutar en cinema amb "Altres dies vindran" d'Eduard Cortés, interpretant Susi. El 2008, va participar a "Forasteros" de Ventura Pons com a Rosa. El 2015, va actuar a "Antonio cumple 50" com Natalia, dirigida per Alejandro Mira. El 2020, va formar part de l'elenc dels Europeus sota la direcció de Víctor García León.

Pel que fa als curtmetratges, Latre ha treballat en diversos curtmetratges, destacant "Dues maneres i mitja de morir" (2010) com Paula, "Refugi 115" (2011) com Aina, "Su Marina" (2016), "Connectats" ( 2019) i "I'm Being Me" (2020) com a Marina.

Pel que fa al teatre, el 2009, va protagonitzar "Hikikomori" dirigida per Jordi Faura. El 2015, va participar a "Vilafranca, un dinar de festa major" sota la direcció de Jordi Casanovas.