Mari Pau Huguet revela la veritat sobre Josep Maria Bachs i emociona l'audiència

El programa Col·lapse de TV3 va dedicar part de la seva emissió del dissabte 23 de novembre a retre homenatge a una de les figures més destacades de la televisió catalana. Estem parlant de Josep Maria Bachs. Mort el 2014, Bachs va deixar una empremta inesborrable en la història de TV3 i al cor dels seus companys. En aquest emotiu episodi, Mari Pau Huguet i Víctor Amela van ser els convidats encarregats de rememorar el seu llegat i compartir anècdotes sobre el periodista.

Mari Pau Huguet, una de les veus més reconegudes de TV3, va aportar un testimoni commovedor. En les seves paraules, Bachs era una persona “molt treballadora, professional i generosa”. Va explicar que, encara que era extremadament tímid, sempre feia tot el possible per facilitar les coses al seu equip. Segons Huguet, la seva grandesa residia en la capacitat de cedir protagonisme als altres, tot i ser el director i presentador dels programes. "Intentava que tothom brillés", va afirmar, destacant la seva amabilitat i la seva habilitat per crear un entorn col·laboratiu i professional.

El vídeo emès durant el programa va mostrar Huguet recordant Bachs com un veritable gentleman. Les seves paraules van ressonar profundament a l'audiència, que va expressar la seva emoció en xarxes socials. La periodista també va remarcar que, malgrat la timidesa, Bachs s'envoltava sempre d'equips d'excel·lència, a qui valorava i feia sentir importants.

Josep Maria Bachs, recordat per programes emblemàtics com Filiprim i Tres i l'astròleg, va marcar una era a la televisió pública catalana. El seu estil únic i la seva dedicació el van convertir en un referent no només per als companys, sinó també per a les noves generacions de comunicadors.

El llegat de Bachs continua viu, no només als arxius de TV3, sinó també en el record dels que van treballar amb ell. Aquest homenatge va permetre a l'audiència redescobrir la figura d'un gran periodista.

Així mateix va quedar clar que Bachs va ser una d'aquelles persones que va fer gran TV3. Col·lapse va aconseguir, una vegada més, connectar amb el seu públic i rendir tribut a una figura que, sens dubte, va deixar una marca indeleble a la història de la televisió catalana.

Més moments del programa

L'homenatge va formar part d'un episodi especial de Col·lapse, que va comptar amb altres figures destacades com Xavier Novell i Sílvia Caballol. També cantautor Joan Manuel Serrat. Aquest episodi va abordar temes variats, des de la música fins a la religió i la televisió, però va ser l'homenatge a Bachs el que més va calar entre els espectadors.