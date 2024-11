Així era Miki Núñez de petit, els seus fans embogeixen: 'Però quina...'

per Sergi Guillén

El cantant Miki Núñez ha tornat a robar els cors dels seus seguidors amb una imatge tendra de la seva infància. Fa uns dies, l'artista va compartir al compte d'Instagram una fotografia que s'ha convertit en la sensació de les xarxes socials. En ella, Miki apareix sent només un nen, però amb aquest mateix somriure que avui tant adoren els seus fans.

Vestit amb una samarreta de màniga llarga, uns pantalons de xandall i uns auriculars gairebé tan grans com el cap. El petit Miki posa assegut al darrer esglaó d'una escala, amb una expressió dolça i plena d'innocència.

Una publicació plena de nostàlgia

La imatge és una explosió de tendresa. El nen, que llavors no sabia l'impacte que tindria al món de la música, ja semblava estar connectat amb algun tipus de melodia. Potser aquesta va ser una de les primeres aproximacions al món que, anys després, el veuria com una de les grans promeses de la música catalana.

Amb els auriculars posats i un somriure que reflecteix una immensa felicitat, en Miki ens transporta a un moment de la seva vida ple de gran innocència i també alegria. El seu rostre infantil és encara reconeixible, i és fàcil veure-hi l'home que, anys després, es llançaria a la fama amb el seu gran carisma i autenticitat única.

Aquesta nostàlgica publicació arriba en un moment molt especial per a Miki Núñez. La raó de tant de mirar enrere és l'anunci del seu nou llançament musical. Als seus concerts, Miki ja havia fet un petit avenç de la cançó que tant demanaven tots els seus seguidors, i ara, per fi, ha confirmat la seva esperada estrena.

Es titula Serem més forts i promet ser una de les cançons més especials per a l'artista. No és només una cançó; és un crit d'esperança i resistència, un homenatge a aquells moments durs que tots enfrontem, però que, com canta Miki, ens fan més forts.

La seva nova cançó

"Ens hem trencat tantes vegades, hem perdut la por i a cada pas i a cada salt i a cada error serem més forts", diu els versos de "Serem més forts". Una lletra potent i emocional que ha connectat profundament amb la seva audiència.

| TV3

Sobretot amb aquells seguidors que hi han crescut i han vist com ha anat evolucionant al llarg dels anys. La cançó, que es va llançar oficialment el 25 d'octubre, és un missatge directe als seus fans, recordant-los la importància de ser resilients i no oblidar mai d'on venim.

Miki ha demostrat, una vegada més, que no només és un gran cantant. Sinó també un artista que no tem obrir el seu cor i compartir amb els seus seguidors els records i les emocions més profundes. Amb aquesta publicació, no només ha compartit una adorable imatge de la seva infància.

Sinó que ha deixat entreveure una part de la seva ànima i ha demostrat la gran connexió que té amb el seu públic. Per a molts, Miki Núñez és molt més que un cantant; és algú que representa l'autenticitat, la joia de viure i la proximitat.

La resposta dels seus seguidors no s'ha fet esperar, i en poques hores, la publicació es va omplir de comentaris d'admiració i afecte. "Però quina cucada", "Ets un encant des de sempre" o "Quins records tan bonics" són només alguns dels diversos missatges que els seus fans han deixat a les seves xarxes.