Jorge Rey avança el mal temps que tindrem per Nadal: Passarà de tot

per Sergi Guillén

Jorge Rey, conegut per les seves prediccions meteorològiques basades en les cabanyoles, s'ha guanyat la confiança de milers de seguidors. Aquest jove aficionat al clima va saltar a la fama per la seva encertada previsió de la tempesta Filomena el 2021. Des d'aleshores, el seu peculiar mètode i estil proper l'han convertit en referència a xarxes socials.

La seva passió pel temps va començar a primerenca edat, observant la natura al seu entorn rural. Jorge Rey no utilitza models meteorològics tradicionals. Basa els seus pronòstics en observacions del comportament animal i fenòmens naturals, com ara el vol de les aus i la formació de núvols.

Actualment, Jorge Rey és una figura destacada en plataformes com YouTube i Twitter, on comparteix anàlisis detallades i accessibles. En el seu últim vídeo, ha alertat sobre el que podria oferir el temps per Nadal, anticipant pluges, freds intensos i nevades.

Fronts atlàntics i fred prenadalenc

Segons Jorge Rey, un front atlàntic arribarà abans de Nadal, portant fortes pluges i vent. Aquest fenomen afectarà especialment Galícia, on s'esperen acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat. A mesura que avanci, les precipitacions s'estendran per tot el Cantàbric, Castella i Lleó, Extremadura i Andalusia, encara que amb menys intensitat.

| Youtube: El Tiempo con JR

Les temperatures mostraran una lleugera pujada a mitjan desembre a causa de masses càlides procedents d'Àfrica. A ciutats com Madrid i Sevilla, les màximes arribaran als 11 i 14 graus respectivament. No obstant, aquest alleujament serà temporal.

Amb l'arribada del cap de setmana prenadalenc, les gelades tornaran amb força i afectaran zones de l'interior peninsular. Terol registrarà mínimes de -7 graus, mentre que a Lleó i Madrid s'esperen temperatures entre -2 i -4 graus.

Nevades i màximes baixes

El fred no vindrà sol. Les baixes temperatures afavoriran nevades a les zones de muntanya. Als Pirineus i la Serralada Cantàbrica s'esperen acumulacions importants.

Imatges recents de zones com Belagua, a Navarra, mostren escenaris coberts per més d'un metre de neu. A ciutats del nord com Burgos i Salamanca, les màximes amb prou feines superaran els 5 graus. La combinació de fred i pluges generarà un ambient hivernal perfecte per als que esperen un Nadal amb neu.

Tot i això, les precipitacions no seran constants. Segons Rey, hi haurà moments de treva que permetran gaudir d'un clima més tranquil, especialment a l'est peninsular.

L'impacte dels fronts atlàntics per Nadal

Els fronts atlàntics són masses d'aire carregades d'humitat que arriben des de l'oceà Atlàntic. Aquest tipus de fenomen és habitual a l'hivern i provoca pluges intenses i vents forts. En combinació amb les baixes temperatures, generen nevades a zones muntanyoses.

🔴NAVIDAD 2024: ¿fuertes nevadas o fríos intensos? *FRENTE ATLÁNTICO Y FRÍOS EN LA PRENAVIDAD* 😎🎄🥶🥶🥶

Per a aquestes dates, Jorge Rey preveu un escenari canviant amb temperatures extremes i pluges persistents. Tot i que no es descarta un inici de Nadal una mica tranquil, el fred tornarà amb molta contundència, assegurant una atmosfera hivernal a gran part del país.

Si els seus pronòstics es confirmen, el Nadal del 2024 estarà marcat per un temps impredictible, on, com diu Jorge Rey, “passarà de tot”.