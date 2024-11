Jesús Cintora es pronuncia sobre Broncano-Pablo Motos i enfonsa Ferreras

La setmana passada, el programa de David Broncano, La Revuelta, va encendre les xarxes amb una reveladora confessió. Broncano va revelar les suposades pressions exercides des d'El Hormiguero per boicotejar la participació de certs convidats al seu programa.

Aquestes declaracions van causar un gran enrenou en implicar directament un dels programes més populars de la televisió espanyola. Al centre d'aquesta polèmica hi va haver Jorge Martín, campió del món de Moto GP, que també es va veure afectat per aquestes pràctiques.

Segons Broncano, Martín hauria estat pressionat per no assistir a La Revuelta, assenyalant un possible abús de poder des de l'entorn de Pablo Motos. Les acusacions no van trigar a viralitzar-se, generant un debat sobre les rivalitats a la indústria televisiva.

Les declaracions de Jesús Cintora

Arran d'aquest escàndol, figures públiques i presentadors es van animar a aixecar la veu sobre situacions semblants. Un d'ells va ser Jesús Cintora, que va utilitzar la seva plataforma a YouTube per aportar més context sobre aquest tipus de pràctiques.

Sense embuts, Cintora va apuntar directament contra Antonio García Ferreras i els seus mètodes a la televisió. Jesús Cintora, excol·laborador de Cuatro i La Sexta, va afirmar que aquestes tàctiques no són exclusives de l'Hormiguero.

Segons el periodista, Ferreras també hauria emprat estratègies similars per evitar que convidats rellevants assistissin a altres programes. Cintora va detallar com va experimentar aquestes pràctiques mentre liderava espais informatius com Els matins de Cuatro i Las cosas claras.

| La Sexta

El periodista va oferir noms dels que suposadament van ser afectats per les accions de Ferreras. Entre ells va esmentar Miguel Ángel Revilla i Javier Roca, que haurien rebut trucades perquè no assistissin al seu programa. Segons Cintora, fins i tot alguns col·laboradors de l'equip de Pablo Casado van confessar evitar el seu espai per no incomodar Ferreras.

Unes dures acusacions

Cintora va denunciar obertament que aquests comportaments excedeixen la competitivitat natural entre programes. Segons les seves paraules, amenaçar o castigar un convidat per assistir a un altre programa és inacceptable.

A més, també va subratllar que aquestes pràctiques reflecteixen un problema més profund a la indústria televisiva espanyola, on el poder i la influència semblen estar per sobre de l'ètica professional.

El periodista va concloure amb una reflexió contundent. “Concebo que es competeixi per tenir un convidat, però el que em sembla greu és la represàlia directa”.

Aquestes declaracions han revifat el debat sobre el control exercit per grans figures i cadenes sobre els continguts mediàtics. Amb la seva intervenció, Cintora se suma al creixent cor de veus que exigeixen més transparència i equitat a la televisió espanyola.

I ell no ha estat l'únic, ja que arran d'aquesta polèmica generada la darrera setmana han estat diverses les personalitats televisives les que han opinat sobre aquest tema. Molts fins i tot parlen que aquest pot ser el punt d'inflexió per al programa de Pablo Motos