Marc Ribas esclata pel que fan alguns restaurants i exigeix mesures

L'escena va ser breu, directa i amb una idea que travessa qualsevol comensal de Catalunya. Un vídeo aparentment inofensiu va acabar encenent un vell debat gastronòmic. El xef de Joc de Cartes va posar paraules a una molèstia que molts donaven per descomptada, però pocs verbalitzen en públic.
El dard de Ribas contra el triturat
L'origen de la polèmica és un vídeo de preguntes ràpides en què Marc Ribas critica que encara hi hagi restaurants que serveixen pa amb tomàquet amb triturat de pot. La queixa no és nova, però aquesta vegada la va formular sense embuts, demanant “expulsar” els qui perverteixen un símbol de taula catalana. La imatge del cuiner demanant “aprendre a restregar” el tomàquet funciona com a consigna i com a advertiment.
La gravació va néixer a l'ecosistema de 3Cat i la seva publicació a Instagram en va multiplicar l'abast. Els comentaris es van alinear amb la tesi del cuiner: el pa amb tomàquet es fa restregant, no “pintant”. És una reivindicació senzilla que, tanmateix, toca nervis identitaris i professionals. No és casual que el clip guanyés tracció tan de pressa; 3Cat fa mesos que aprofita formats curts per apropar les seves cares a l'audiència.
Un retret que ve de lluny
L'indignació de Ribas no sorgeix del no-res. Fa temps que adverteix que alguns locals han deixat de cuinar i compren elaboracions ja preparades. En una conversa radiofònica de 2023 va lamentar la proliferació de cadenes “molt cuquis” i cares que, tot i el tiquet elevat, amb prou feines cuinen. La seva crítica va més enllà del tomàquet, qüestiona un model que prioritza estètica, màrqueting i marge per sobre de l'ofici.
El retrat també s'ha sentit a casa. El 2024, durant una xerrada a 3Cat, Ribas va admetre que en les seves gravacions s'han trobat amb locals francament fluixos. El missatge, dit sense maquillatge, resumeix la tensió del format: televisió i exigència real conviuen a cada episodi. I si l'estàndard cau, l'audiència ho nota.
El que demana Ribas i el debat que deixa obert
Al vídeo hi ha un to de broma, però la idea que cal elevar el llistó en allò bàsic és clara. Un pa amb tomàquet correcte no requereix lluïments, sinó que exigeix respecte pel producte i la tècnica de sempre. La proposta implícita de Ribas és tornar a la veritat del gest, i que qui no vulgui respectar-ho, no aspiri a vendre tradició. La reacció a les xarxes demostra que el públic no només compra plats; compra coherència amb el que es promet a la carta.
Context mediàtic i moment professional
L'esclat arriba quan Ribas encadena projectes i entrevistes, convertit en rostre clau de 3Cat. El seu discurs, que reivindica senzillesa ben feta i producte honest, és consistent amb el que ve defensant en platós i cuines. Justament per això la seva reprimenda ha calat, ja que no és un rampell d'agost, és continuïtat