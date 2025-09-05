El jove brasiler enamorat de Catalunya: Així ho explica a Quim Masferrer

Quim Masferrer recorre els teatres catalans amb el seu espectacle Bona gent. En cada funció baixa de l'escenari a xerrar amb el públic assistent. El seu estil proper facilita que sorgeixin confidències que sorprenen i commouen. Aquesta complicitat va convertir un instant en viralitat i aplaudiments espontanis.
En una de les últimes sessions a Besalú, el presentador va viure un d'aquests moments únics. Es va trobar amb un jove brasiler conegut com Gena, resident a São Paulo. El noi havia viatjat a Catalunya per conèixer millor un país que l'apassiona profundament. El seu testimoni va arrencar aplaudiments admirats i fins i tot alguna “pell de gallina”.
Aprendre català sense professors presencials
Quan Masferrer li va preguntar com havia après l'idioma, Gena va respondre amb naturalitat: “He après català veient TV3”. Va revelar que, com que no hi ha gaires professors de català al Brasil, va recórrer a la televisió. Va mencionar que va començar amb Merlí, va seguir amb El Foraster, i també va veure Tor. Aquesta dedicatòria va desfermar una ovació del públic impressionat.
El presentador es va emocionar sincerament davant d'aquesta entrega autodidacta. Va comentar divertit i sorprès que “quan veus gent que fa anys que és aquí sense parlar-lo, penses ‘mare meva’”. Aquest contrast va fer que molts espectadors se sentissin commoguts pel gest del brasiler.
Un elogi sentit a Catalunya
Gena va aprofitar per expressar el seu afecte pel país i la seva cultura. Va dir textualment que Catalunya és “un país molt bonic, amb gent molt interessant i una cultura que s'hauria de conèixer a tot arreu”. Aquesta frase va recordar a tothom el valor emocional de la llengua i la identitat compartida.
El vídeo del moment ja supera milers de reaccions positives a les xarxes socials. L'entitat cultural @som3cat i diversos influencers ho van compartir amb admiració. Molts usuaris van comentar que han après català amb aquestes mateixes sèries i que el testimoni els va reconfortar.
La història demostra que el català emociona fins i tot fora de les seves fronteres. Un jove estranger va dedicar temps i esforç per aprendre'l amb passió. Aquest gest posa en valor la força cultural de la televisió. També recorda que la llengua és un pont que connecta mons diferents.
Un moment que emociona a Besalú
El cas ha obert un debat a la societat catalana. Molts ciutadans reflexionen sobre el compromís amb la llengua. Resulta cridaner que algú des del Brasil la valori amb tanta intensitat. La lliçó és clara: cuidar la llengua depèn de tots nosaltres.
L'episodi reforça la importància de preservar espais culturals en català. La televisió pública es converteix en eina pedagògica i vincle identitari col·lectiu. Veure un brasiler parlant la llengua reforça l'orgull comunitari compartit. No és només un aplaudiment, sinó un missatge d'esperança.