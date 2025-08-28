Logo xcatalunya.cat
Home jove amb vestit fosc i corbata, al fons llums morades i una icona de calendari amb una gandula i sol a la cantonada esquerra
Marc Márquez de celebració | Canva Pro, XCatalunya, Marc Márquez
Gent

Marc Márquez continua guanyant a MotoGP després de les seves vacances en aquesta zona

El campió de Ducati encadena triomfs després d'una escapada mediterrània amb Gemma Pinto

Duna Costa
per Duna Costa

Una escapada a un racó blau de la Mediterrània, molt de sol i una companyia que ja és inseparable. Marc Márquez va tancar el parèntesi estival amb calma exterior i fam interior, com solen tornar els veritables campions. El calendari va dictar retorn immediat a l'acció, però el pilot va arribar amb el gest relaxat de qui desconnecta bé. El que va venir després van ser corbes controlades, avançaments quirúrgics i un nou capítol de domini que sorprèn el paddock.

Del capvespre balear al podi: així va prolongar la ratxa

Després del seu descans a Menorca, on la seva parella Gemma Pinto va proclamar “la meva illa preferida”, el campió va reaparèixer. L'estampa de vacances, amb cales i postes de sol, va quedar registrada als seus perfils abans de tornar a la pista. A Àustria va trencar el seu malefici del Red Bull Ring i va enllaçar la sisena victòria dominical, certificant que l'aturada no va canviar res. El seu primer triomf allà va marcar un punt d'inflexió emocional i estadístic per al 93.

Una setmana més tard, a Hongria, va signar un altre doblet de esprint i cursa, amb una lectura mil·limètrica del pneumàtic mitjà. Va caure al quart lloc després d'un toc amb Bezzecchi i va recuperar el lideratge a la volta onze, assecant qualsevol intent rival. El seu avantatge al Mundial es va disparar per sobre dels cent setanta punts, amb Pedro Acosta i Marco Bezzecchi com a perseguidors immediats. Ducati va lluir el vermell implacable en què el 93 sembla més còmode que mai, després del seu aterratge a l'equip oficial.

Parella jove somrient i abraçant-se a l’aire lliure amb cases blanques al fons i un emoji de sorpresa en primer pla
Gemma Pinto i Mar Márquez de vacances | XCatalunya, Justicon, Instagram de Gemma Pintó

El traçat hongarès va tornar al calendari després de trenta-tres anys, i el 93 el va estrenar amb autoritat gairebé insolent. Fins i tot amb un inici mogut i la remuntada final d'Acosta, la cursa va quedar encapsulada en el seu dictat de ritme. Àlex Márquez, el seu perseguidor a la general, va acabar catorzè després d'una caiguda primerenca que va condicionar el seu guió. El mateix Marc va celebrar tot just sortit del podi amb un missatge concís a Instagram: “Hungary was a blast”, subratllant deu triomfs dominicals.

Ducati i les xarxes després de Balaton Park

Una setmana abans ja havia presumit de sis victòries seguides, avís que l'estiu no anava a refredar la marxa. Des del compte del campionat es van quedar gravats set grans premis consecutius per a un pilot que ha reescrit el guió. La mateixa Ducati es va sumar a l'ona amb un altre post celebrant la desena victòria del curs i el setè festeig seguit. Pel que fa a les seves vacances, Gemma va pujar fotos de cales i capvespres, i va rematar amb un “la meva illa preferida”.

El pla va ser desconnectar a Menorca amb amistats, i tornar amb la ment nítida i el pols en zona verda. En paral·lel, l'equip oficial va recordar el propòsit comú: contracte fins al 2026 i un projecte que aspira a escombrar els registres estadístics. L'aliança esportiva es va anunciar per vestir de vermell el número 93 i blindar un cicle de màxim rendiment. Queden cites d'alt voltatge, però el marge convida a pensar en rècords i celebracions abans de la gira asiàtica.

