Alma Bollo (filla de Raquel Bollo) anuncia una notícia que alerta la seva família

Alma Bollo ha tornat a preocupar la seva família després de donar a conèixer un missatge inesperat a les seves xarxes socials. La filla de Raquel Bollo, que els darrers mesos ha travessat diferents alts i baixos, ha compartit unes paraules que han deixat els seus seguidors i els més propers en suspens.
L'anunci arriba després d'una etapa marcada per visites mèdiques i per episodis que han fet saltar les alarmes en diverses ocasions. Alma no ha amagat les seves pors ni els seus dubtes, i ara deixa a l'aire una qüestió que preocupa molts: què està passant realment amb ella i amb la seva família.
Alma Bollo comparteix la notícia que encén les alarmes a la seva família
L'estiu passat, Alma Bollo preocupava tothom després de ser ingressada a l'hospital poc després de convertir-se en mare per segona vegada. La seva recuperació no ha estat senzilla, i des de llavors ha hagut d'anar en diverses ocasions a urgències.
En aquell moment, ella mateixa reconeixia la seva fragilitat emocional i física: "De veritat hi ha vegades que sento que no puc més. Crec que el meu cos ja m'ha enviat molts senyals i està petant per complet", explicava.
Tot i que amb el temps semblava haver trobat una certa estabilitat, les seves publicacions reflectien una vida on la maternitat i els problemes de salut es barrejaven. Els seus seguidors han estat testimonis de la seva evolució, però també de les seves recaigudes. Ara, una nova preocupació torna a situar-la al centre de l'atenció.
Alma ha revelat a través de les seves històries d'Instagram que el seu fill petit fa diversos dies que té febre persistent. Segons va explicar, la situació no remet tot i les visites constants a diferents metges. "El petit segueix malaltó, ja són com 48 hores amb febre, que són dues nits, però realment són tres dies", relatava visiblement esgotada.
Aquesta notícia segurament ha alertat la seva família perquè es tracta d'una situació força angoixant. No és d'estranyar que tant Raquel Bollo com Manuel Cortés estiguin seguint el cas molt de prop i hagin mostrat preocupació pel petit.
La preocupació d'Alma Bollo i la seva por de no saber què fer
La por d'Alma es reflecteix en cada paraula. Va assegurar haver provat diverses recomanacions mèdiques, però cap sembla donar-li una resposta definitiva: "Un ens va receptar unes gotes per diluir el moc. Quan hi vaig anar perquè al nen no li baixava la febre, el pediatre em va dir que li tragués les gotes perquè com menys medicament millor", explicava amb resignació.
La incertesa augmenta perquè, tot i els tractaments indicats, la febre no desapareix. Alma confessava que el seu fill està prenent Dalsy i Apiretal, tot i que l'efecte és limitat: "Amb això li vaig controlant, però tampoc tant".
La febre del petit ha arribat a pics elevats que han obligat a aplicar mètodes casolans: "Ahir es va passar tot el dia amb febre i a la nit va tenir un pic alt. Després no n'ha tornat a tenir, però hem hagut d'estar-li baixant amb banyets freds d'aigua i tot", explicava amb veu de mare desesperada.
En les seves declaracions, Alma reconeixia sentir-se perduda respecte als pròxims passos: "Ja no sé a quin metge portar-lo perquè la febre al final t'alerta d'infecció". Tot i que els especialistes han descartat complicacions respiratòries després d'una placa, la incertesa no disminueix.
La filla de Raquel Bollo intentava autoconvèncer-se de donar una treva abans de tornar a urgències. "Li donaré de treva avui perquè en les 72 hores són els pics de febre més difícils de controlar", explicava. Les seves paraules reflecteixen no només el cansament, sinó, sobretot, l'angoixa d'una mare que tem no estar fent prou.
La situació que travessa Alma Bollo ha generat un gran impacte tant a la seva família com entre els seus seguidors. La filla de Raquel Bollo afronta amb enteresa la incertesa que provoca la febre persistent del seu fill, sense deixar de mostrar la seva vulnerabilitat. Ara, la pregunta inevitable és si aconseguirà trobar aviat la resposta mèdica que alleugi la preocupació que tant la desvetlla.