Manu Guix: 12 años de matrimonio y 2 hijos, quién es su mujer

Una escapada “sin niños” a la Seu d’Urgell reabrió una historia que Manu Guix y su pareja cultivan con discreción. El músico catalán y la periodista volvieron al lugar donde surgió el flechazo, y el guiño encendió la curiosidad general.

Del flechazo en la Seu d’Urgell al anillo

El propio Manu publicó un vídeo recordando que allí comenzó todo hace doce años, y que esta escapada era sin niños. La relación, que se hizo fuerte entre escenarios y ensayos, acabó en una boda sorpresa anunciada en sus redes en marzo de 2018. Juntos han formado una familia con dos hijos, Álex y Lúa, consolidando un proyecto personal tan sólido como su faceta artística pública. Eligieron como banda sonora “It’s a Beautiful Day”, subrayando el tono celebratorio de su reencuentro con aquel paisaje pirenaico.

Marta Cristià, la periodista de Catalunya Ràdio

Marta Cristià, periodista de los servicios informativos de Catalunya Ràdio, con experiencia en programas de actualidad y cultura, comparte su camino con Manu Guix. Ha pasado por espacios como El matí de Catalunya Ràdio, La Tribu, Popap y Catalunya Nit, además de una etapa en APM? de TV3. Su perfil encaja con la discreción que ambos han cultivado, donde el foco profesional convive con una vida familiar protegida de los focos.

La boda que sorprendió a la audiencia de OT

El anuncio del enlace pilló a todos con el pie cambiado: “Me ha dicho que sí”, escribió Manu junto a una foto con las alianzas. A los minutos, las felicitaciones inundaron sus perfiles y Noemí Galera dejó constancia con un afectuoso mensaje que se volvió viral. La noticia confirmó una relación ya consolidada, y convirtió a la pareja en una de las más queridas del universo Operación Triunfo. Hubo confusión inicial entre compromiso y boda, aclarada por él mismo en un segundo mensaje.

El día a día del matrimonio combina agenda artística intensa con crianza, desde giras y ensayos hasta escapadas que recargan pilas cuando llega un respiro. En las últimas semanas, compartieron un vídeo desde la Seu d’Urgell, sin niños, reivindicando el origen de su historia con una sonrisa cómplice. Antes, ya habían mostrado momentos familiares y proyectos profesionales, incluidos musicales firmados con Àngel Llàcer y éxitos de su productora habitual. Hace días cumplieron un sueño asistiendo juntos a un concierto de Stevie Wonder en Cardiff, una cita que emocionó al músico catalán.