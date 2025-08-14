Muy fuerte: Manu confiesa qué hará con el dinero que está ganando en ‘Pasapalabra’

Manu Pascual ha vuelto a acaparar la atención en Pasapalabra tras revelar sus planes con el codiciado bote del programa. El veterano concursante ha explicado con claridad qué haría con el dinero si logra llevárselo, generando gran expectación entre los seguidores del espacio. Aunque este miércoles no hubo ganador, sus palabras han dejado entrever intenciones concretas que entusiasman a sus compañeros y al público.

En concreto, Manu ha confirmado que destinaría parte del dinero a compartir experiencias con sus invitados del concurso. Su intención es organizar un viaje junto a Isabel Moreno y Alfred García, reforzando la relación cercana que han mantenido durante la competición. “Nos ha dicho que si hoy gana, nos lleva de viaje con él”, ha revelado Isabel.

En cuanto a los posibles destinos, todavía no se ha decidido nada, aunque se han barajado varias ideas. El presentador ha bromeado con la idea de ir al extrarradio de Madrid, calificándolo de “muy bonito”. Manu ha respondido entre risas que le ha parecido demasiado lejos y ha preferido algo más cercano.

Manu y Rosa mantienen la ilusión de compartir el premio de Pasapalabra con sus compañeros

Por su parte, Alfred García ha propuesto incluso la posibilidad de recorrer Latinoamérica, aprovechando la ocasión para realizar una pequeña gira. Rosa Rodríguez también ha manifestado su interés por organizar un viaje con sus compañeros si ella resultara ganadora. La idea ha generado entusiasmo entre todos, dejando entrever que los planes van más allá de lo estrictamente competitivo.

Finalmente, la invitada Cecilia Gómez ha señalado que “la pelota está en su tejado”, dejando claro que la iniciativa dependerá de los resultados del concurso. Aun así, la complicidad entre los participantes se ha mantenido evidente durante toda la jornada. Esta actitud ha reforzado la sensación de que el premio no solo tiene un valor económico, sino también emocional.

Un bote que se disputan, desde hace meses, Manu y Rosa en Pasapalabra

No osbtante, el programa concluyó sin que ninguno de los dos protagonistas lograra completar ‘El rosco’, manteniendo el empate a 22 aciertos. A pesar de no haber un ganador final, las declaraciones de Manu han dejado un mensaje contundente sobre sus planes con el premio. Él ha asegurado que su prioridad sería compartir parte del dinero y crear recuerdos junto a quienes han acompañado su trayectoria en el concurso.

Con el bote de casi dos millones de euros aún en juego, la expectación continúa creciendo en cada entrega de Pasapalabra. La confesión de Manu ha añadido un nuevo componente al concurso, aumentando la intriga sobre cómo se desarrollará la competición en los próximos días. Así, el veterano mantiene la atención de la audiencia y deja claro que, para él, la victoria tendría un valor que va mucho más allá de lo económico.