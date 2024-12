La mala estona d'Estel Solé en un bar amb una cambrera que diu que no entén el català

En xarxes socials veiem sovint exemples de catalanofòbia i de persones a qui no se'ls respecten els seus drets lingüístics. Ciutadans que tenen el català com a llengua i no poden usar-la al territori dels Països Catalans. Al metge, a l'administració, al jutjat, a comerços... els interlocutors els exigeixen canviar de llengua.

L'actriu catalana Estel Solé ha explicat un cas de discriminació lingüística que ella mateixa va patir en primera persona. Els fets van passar quan Solé va demanar una consumició en català i la cambrera li va contestar de males maneres. “La cambrera no ens entén. Insistim en català”, va pensar. "En català, no", va dir l'empleada.

"Ella, ens fa comprendre que li fem perdre el temps. La culpa és nostra: això és el que passa quan renunciem conjuntament a la nostra llengua". Estel Solé va publicar el que va passar en una publicació de Twitter s'ha fet viral.

Reaccions a xarxes socials

A partir d'aquest moment, es va iniciar un debat a les xarxes socials entre els que donaven la raó a la cambrera i els que creien que Solé tenia raó. Alguns suggereixen que havia d'haver canviat el castellà.

La resposta va arribar precisament d'Estel Solé, que li va recordar que parlar en català és un dret. Va afegir que cada cop són més els treballadors que s'estan acostumant al servilisme lingüístic.

La majoria de comentaris si donen la raó a l'actriu catalana, recordant-li que tenim dret a fer servir el català i a ser atesos en aquesta llengua. Altres proposen demanar el full de reclamacions i dir el nom de l'establiment.

Estel Solé i el seu pas per La Riera

Alguns la coneixereu per la seva poesia. Altres per la seva presència a alguns programes de TV3 com 'Tot es Mou'. Però la majoria de vosaltres la coneixereu per la seva intervenció a La Riera, la sèrie anterior a 'Com si fos ahir'. Solé va interpretar Marina, un personatge que va començar com a secundari, però a poc a poc va començar a assumir protagonisme. Marina va començar a treballar a La Fonda, el restaurant de la família Guitart.

| XCatalunya, El Llaç, BGStock72, Canva de Sparklestroke Global

Va començar com a cambrera i aviat va començar a tenir una relació amb Nil Guitart (Peter Vives). El Nil era el nét de la Mercè Riera (Mercedes Sanpietro) i fill de Claudi Guitart (Pere Arquillué), un dels quatre fills d'aquesta.

Llibres publicats

En la faceta d'artista, Estel Solé no només ha aparegut en diferents sèries de TV3. És també coneguda per la seva poesia. Ha publicat:

2011 - Dons que sojaven ser altres dons (Galerada)[2]

2013 - Si uneixes tots els punts amb il·lustracions de Paula Bonet (Galerada)

2016 - Animals de companyia (Comanegra)

2016 - Si no puc volar (Rosa dels Vents)