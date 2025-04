Nou problema per a Leonor de Borbón: Ara a Xile

La princesa Leonor de Borbó, hereva al tron espanyol, ha tornat a ser el centre d'atenció durant la seva travessia a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Després de recents incidents a Punta Arenas, Xile, on va ser fotografiada en situacions que van generar controvèrsia, la Casa Reial ha pres mesures per salvaguardar la seva imatge pública.​

Què ha passat?

El passat 4 d'abril, el Juan Sebastián Elcano va atracar a Valparaíso, Xile, com a part del seu itinerari de formació per als guàrdies marins. Durant la seva estada, la princesa Leonor, juntament amb els seus companys, va aprofitar per conèixer la ciutat i gaudir de la seva gastronomia. En una d'aquestes sortides, van visitar el restaurant 'Don Emelio' a Viña del Mar, on van ser rebuts amb entusiasme pels propietaris.

| RTVE

L'establiment va compartir a les seves xarxes socials: "Ahir vam viure una cosa que mai oblidarem... Vam tenir l'honor de rebre a casa nostra la princesa Leonor". Aquesta publicació ràpidament es va viralitzar, evidenciant l'interès que genera la presència de la princesa a l'estranger.​

No obstant això, no totes les sortides van ser tan tranquil·les. Segons informes, durant una excursió nocturna a Valparaíso, l'escorta de la princesa va haver d'intervenir per evitar que es prenguessin fotografies no autoritzades de Leonor en moments d'oci. Aquest tipus de situacions ja s'havien presentat anteriorment en altres escales del vaixell, com a Punta Arenas, on imatges de la princesa sostenint una gerra de cervesa van generar enrenou mediàtic.​

Declaracions a les xarxes socials

Davant la creixent difusió d'imatges privades de la princesa en situacions informals, la Casa Reial ha mostrat la seva preocupació. Fonts properes a la Zarzuela indiquen que s'estan avaluant mesures per reforçar la seguretat i privacitat de Leonor durant els seus compromisos oficials i formatius. A més, s'ha instat els mitjans de comunicació i al públic en general a respectar la intimitat de l'hereva, especialment en contextos no oficials.​

| Instagram, Casa Real

La reina Letícia, en particular, ha expressat el seu descontentament amb la manera en què s'han gestionat alguns aspectes de la seguretat de la seva filla. S'especula que podrien implementar-se canvis en l'equip d'escortes o en els protocols d'actuació per prevenir futurs incidents.​

Mentrestant, la princesa Leonor continua amb la seva formació a bord del Juan Sebastián Elcano, preparant-se per assumir en el futur les responsabilitats que comporta la seva posició com a futura reina d'Espanya. L'atenció mediàtica que ha rebut durant aquesta travessia posa de manifest l'interès i les expectatives que genera la seva figura tant a nivell nacional com internacional.​

Aquests esdeveniments recents deixen clar les dificultats de la Casa Reial en l'era digital, on la privacitat dels seus membres és constantment posada a prova. La gestió de la imatge pública de la princesa Leonor serà crucial en els pròxims anys, especialment a mesura que s'acosta el moment en què assumeixi un rol més prominent en la vida pública espanyola.​