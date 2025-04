Gir de 180º amb Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz, es dissipen tots els rumors

En les últimes setmanes, la relació entre Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz ha estat objecte d'intensos rumors i especulacions. L'absència d'interaccions públiques entre ambdós i certs moviments personals havien alimentat els dubtes sobre una possible crisi matrimonial. No obstant això, recents gestos i declaracions semblen aclarir la situació i desmentir les xafarderies.

Què ha passat?

Tot va començar quan Cristina Pedroche va decidir traslladar-se temporalment a la casa dels seus pares a Vallecas. Aquest trasllat va coincidir amb el fet que Dabiz Muñoz s'allotgés en un hotel proper al seu restaurant. Aquestes decisions personals van ser interpretades per molts com a senyals d'una possible separació. La situació es va intensificar quan, en ser abordat per la premsa a l'aeroport, Dabiz va respondre de manera ambigua: "Sí, ens hem separat", una declaració que va deixar més preguntes que respostes.

Reaccions a les xarxes socials

Davant l'onada creixent d'especulacions, Cristina Pedroche va trencar el seu silenci a través de les seves xarxes socials. En una publicació, va explicar que la seva absència es devia a un trasllat: "La conclusió que trec d'aquests dies és que fer un trasllat embarassada i amb una nena petita hauria d'estar prohibit". Aquestes paraules van aclarir que el seu trasllat a casa dels seus pares era temporal i motivat per la transició a una nova llar.

A més, en una recent publicació a Instagram, Cristina va compartir una imatge del seu avançat estat de gestació, etiquetant tant el seu compte com el de Dabiz Muñoz. Aquest gest públic va ser interpretat per molts com un senyal que la relació entre ambdós continua sòlida, esvaint així els rumors de ruptura.

Fonts properes a la parella també han desmentit qualsevol crisi, emfatitzant que la separació física és només temporal i respon a motius logístics relacionats amb el trasllat. Mentrestant, Dabiz continua centrat en els seus projectes culinaris, i Cristina en el seu embaràs i compromisos professionals.​

En resum, encara que les aparences i certs moviments personals podrien haver donat peu a malentesos, les declaracions i gestos recents de Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz indiquen que la seva relació continua ferma. La parella es troba en una etapa de canvis i preparatius per donar la benvinguda al seu pròxim fill, afrontant junts els desafiaments que això comporta.