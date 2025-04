Esbroncada terrible entre Felipe VI i el seu pare: Juan Carlos I no cedeix

per Pol Nadal

La Casa Reial espanyola torna a estar en el punt de mira a causa d'una recent disputa entre el rei Felipe VI i el seu pare, el rei emèrit Juan Carlos I. La controvèrsia sorgeix arran de la decisió de Juan Carlos I d'interposar una demanda per injúries contra l'expresident de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, la qual cosa ha generat tensions palpables en el si de la família reial.​

Discrepàncies familiars

Segons informacions recents, Juan Carlos I ha presentat una querella contra Miguel Ángel Revilla, reclamant una indemnització de 50.000 euros per suposades declaracions difamatòries realitzades pel polític càntabre en diversos mitjans de comunicació entre 2022 i 2025. Aquesta acció legal ha pres per sorpresa a molts, ja que és inusual que un exmonarca emprengui accions legals d'aquest tipus.​

| Casa Real, XCatalunya

La decisió de Juan Carlos I no ha estat ben rebuda pel seu fill, el rei Felipe VI. Fonts properes a la Casa Reial indiquen que Felip VI va intentar dissuadir el seu pare de procedir amb la demanda, preocupat per les possibles repercussions negatives per a la imatge de la monarquia. Aquesta preocupació es va materialitzar en una conversa telefònica d'aproximadament 20 minuts entre ambdós, que, segons s'informa, va culminar en un intercanvi acalorat i va acabar abruptament. ​

Reaccions de la societat espanyola després de la demanda

La decisió de Juan Carlos I de demandar Revilla ha generat diverses reaccions en l'àmbit polític i mediàtic. Miguel Ángel Revilla ha qualificat la demanda d'"injusta i mesquina", defensant que les seves declaracions reflecteixen un sentir àmpliament compartit per la societat. ​D'altra banda, la periodista Esther Palomera ha criticat durament el rei emèrit, assenyalant que la mala reputació que té és conseqüència de les seves pròpies accions i decisions passades. ​

Problemes d'imatge a la Casa Reial

Aquest episodi se suma a una sèrie de controvèrsies que han envoltat la Casa Reial en els últims temps, incloent-hi l'aparició d'imatges de la princesa Leonor en biquini i les crítiques al rei Felipe VI per la seva recent aparició pública amb signes de cremades solars després d'una jornada d'esquí. ​

| Casa Real, XCatalunya

La relació entre Juan Carlos I I i Felipe VI ha estat objecte d'atenció mediàtica en diverses ocasions. Encara que s'ha informat que mantenen comunicacions regulars, aquest recent desacord posa de manifest les tensions existents dins de la família reial, especialment pel que fa a la gestió de la imatge pública i les decisions legals que puguin afectar la institució monàrquica.​