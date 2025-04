Gir de 180 graus en la salut de Leonor de Borbó després de la publicació de les fotos

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano ha captat l'atenció mediàtica en les últimes setmanes, no només per la seva formació militar, sinó també per una sèrie d'esdeveniments que han posat l'hereva al centre del focus públic. Des de desafiaments de salut fins a la publicació d'imatges privades, l'estada de Leonor a Sud-amèrica ha estat plena d'alts i baixos.

L'11 de gener passat, la princesa Leonor va salpar des de Cadis en el Juan Sebastián Elcano, iniciant una etapa clau en la seva formació militar. No obstant això, l'adaptació a la vida en alta mar no ha estat senzilla per a la jove de 19 anys. Segons informes, Leonor ha experimentat símptomes de cinetosi, comunament coneguts com a marejos per moviment, que inclouen nàusees i vòmits.

| YouTube: casarealtv

Aquestes molèsties són habituals entre aquells que no estan acostumats a la navegació prolongada i, encara que incòmodes, solen disminuir amb el temps a mesura que el cos s'adapta a l'entorn marítim. Però, a més, mitjans com El Nacional asseguren que això ha pogut desembocar en problemes digestius més seriosos.

Durant una escala a Montevideo, Uruguai, el 6 de març, Leonor i un grup d'aproximadament 30 guàrdies marines van aprofitar el seu temps lliure per relaxar-se a la platja La Mulata. Les imatges captades durant aquest dia mostren la princesa gaudint del mar i conversant amb els seus companys, reflectint moments de camaraderia i descans enmig de la seva exigent formació.

Aquestes fotografies van ser posteriorment publicades per la revista Diez Minutos, generant un ampli debat sobre la privacitat dels membres de la reialesa. Això, evidentment, no ha agradat en absolut a Leonor, que, tal com explicava el mitjà anteriorment esmentat, podria estar patint d'estrès i d'ansietat.

Declaracions oficials i reaccions

La publicació de les imatges de la princesa en banyador ha suscitat diverses reaccions. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, va qualificar la difusió d'aquestes fotografies com una "mirada masclista cap a una dona jove", subratllant que aquest tipus d'actes reflecteixen una societat encara impregnada de sexisme. Per la seva banda, la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, també va expressar la seva preocupació, assenyalant que la publicació evidencia un clar biaix de gènere i forma part del fenomen del masclisme.

En l'àmbit internacional, mitjans com la revista alemanya Bunte van reflexionar sobre la falta de privacitat que enfronten les joves de la reialesa, qüestionant l'escrutini públic constant al qual estan sotmeses. Aquestes publicacions ressalten la pressió mediàtica que recau sobre figures com Leonor i la necessitat de respectar el seu espai personal.

| YouTube: RTVE Noticias

A més, s'ha assenyalat que aquest tipus de situacions no són noves per a la família reial espanyola. En ocasions anteriors, imatges de membres de la reialesa en contextos privats han generat controvèrsia, cosa que posa de manifest la contínua tensió entre el dret a la privacitat i l'interès públic. Caras

Mentrestant, la princesa Leonor continua amb la seva formació a bord del Juan Sebastián Elcano, enfrontant els desafiaments que comporta la seva preparació militar i les exigències de la seva posició com a futura reina. La recent atenció mediàtica subratlla la complexitat d'equilibrar la vida pública i privada en l'àmbit de la reialesa, especialment en una era on la informació circula amb rapidesa i les fronteres de la privacitat es veuen constantment desafiaments.